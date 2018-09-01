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Kemer'de güzeller geçidi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

Bir haftadır kampta bulunan 33 ülkeden güzellerin katıldığı ’Fashiontv Model Awards’ yarışması için geri sayım başladı.

Bu gece düzenlenecek finalinde, jüri koltuğunda birçok ünlünün olması bekleniyor.

Güzeller Kemer`de kampta

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Yarışma finalinde 33 ülke güzelinden ilk 10’a kalanlar, 7 Ekim tarihinde KKTC’de yapılacak ’Fashiontv Model Awards’ dünya finaline katılacak.
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Yapılan bikini şovun ardından otelde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin oylaması ile İsveçli güzel Stassy Yaramchuk bikini güzeli seçildi.
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Yarışmada Türkiye’yi ise İzmir’den Rengin Kurt (23) temsil ediyor. 89-60-90 ölçülerindeki Rengin Kurt, Beykent Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünde okuyor. Rengin Kurt, "İlk defa uluslararası bir yarışmaya katıldım. Daha önce Sinema Güzeli Yarışması’nda finale kalmıştım. Bu yarışmada yüz güzeli olmak istiyorum. Bunun ileride oyunculuğuma katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
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Kemer Fashiontv Model Awards

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