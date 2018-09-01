Kemer'de güzeller geçidi!

5 / 17

Yarışmada Türkiye’yi ise İzmir’den Rengin Kurt (23) temsil ediyor. 89-60-90 ölçülerindeki Rengin Kurt, Beykent Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünde okuyor. Rengin Kurt, "İlk defa uluslararası bir yarışmaya katıldım. Daha önce Sinema Güzeli Yarışması’nda finale kalmıştım. Bu yarışmada yüz güzeli olmak istiyorum. Bunun ileride oyunculuğuma katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.