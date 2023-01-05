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  4. Kemer takmadığı için ceza yiyen taksiciden ilginç tepki: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz

Kemer takmadığı için ceza yiyen taksiciden ilginç tepki: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz

05.01.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kadıköy’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan taksi sürücülerine ceza yağdı. Kemer takmayan bir taksici ise kendisine ‘neden kemer takmadınız’ şeklinde soru soran basın mensuplarına, “ceza yemedim, siz uyduruyorsunuz” dedi. Sürücüye, kemer takmamaktan dolayı 436 TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi.

"SİZ KENDİNİZ UYDURUYORSUNUZ"

Kemer takmadığı tespit edilen bir taksi sürücüsü polis ekipleri tarafından çevrildi. Sürücü, kendisine soru soran basın mensuplarına, “Nereden gördün takmadığımı, ne kadar saçmalıyorsun sen göremiyorsun. Siz kendiniz uyduruyorsunuz” dedi. Aynı sürücüye kemer takmamaktan dolayı 436 TL para cezası uygulandı. Ceza makbuzu kesilen sürücü, “Ağabey sağ ol cezayı yedik, normal trafikte olan şeyler” dedi.

(İHA)

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taksi

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