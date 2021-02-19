Kemerli burnu düz gösteren makyaj hilesi! Bir numaralı kural...

Burnunuzu şekillendirmeyi düşünmeden önce, tabanınızı kusursuz uygulama için kullanıma hazırlamanız gerekir. Yağsız, matlaştırıcı bir astar ile astarlamanızı öneririz. Burnunuz gün boyunca yağlı olma eğiliminde olduğu için her zaman mat bir astar seçiyoruz. Astarı uyguladıktan sonra, mat bir fondöten uygulayın.
Konturunuzu katmanlara ayırırsanız, burnunuzun tanımını geliştirmeye ve simetrisini dengelemeye yardımcı olursunuz. Krem kontürle başlayın, ardından bir pudra ile başlayın elinizde ne olursa olsun her zaman koyu kahverengi bir göz farı veya kontur paleti kullanabilirsiniz. Daha koyu tonlar daha doğal görünecek, bu yüzden turuncu tonlu her şeyden kaçınmaya çalışın. Krem, temel bir gölge oluşturacak ve pudra, gölgelerin daha doğal görünmesi için renklerin karışmasına yardımcı olacaktır.
Kontur söz konusu olduğunda bir numaralı kural harmanlamadır. Daha doğal bir görünüm için, konturunuzu harmanladıktan sonra, çok hafif bir fondöten katmanı uygulayabilirsiniz. Bu, bariz şekillendirme yerine gölge yanılsamasını yaratacaktır. Ama dikkat edin, sadece ince bir tabaka uygulamanız gerekir.
Kemerli burunları daha düz göstermek için 2 yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi, kemerin yüksek yerine koyu renk uygulayarak onu aşağıda göstermek, diğeri de kemerin başladığı yeri aydınlatarak aynı mesafedeymiş gibi durmasını sağlamaktır.
Kemerin başladığı yere, koyulaştırıcı bir ürün sürebiliriz. Işık her zaman yüksek noktalarda yansıma yapar. Burnun kemerli gözükmesinin sebebi budur. Koyulaştırarak kemerli gözükmemesini sağlayabilirsiniz.
Kemerin başladığı yerde oluşan çukura pudra sürerek, burnun kemerli gözükmemesini sağlayabilirsiniz.
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