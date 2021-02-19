Kemerli burnu düz gösteren makyaj hilesi! Bir numaralı kural...

Burnunuzu şekillendirmeyi düşünmeden önce, tabanınızı kusursuz uygulama için kullanıma hazırlamanız gerekir. Yağsız, matlaştırıcı bir astar ile astarlamanızı öneririz. Burnunuz gün boyunca yağlı olma eğiliminde olduğu için her zaman mat bir astar seçiyoruz. Astarı uyguladıktan sonra, mat bir fondöten uygulayın.

Konturunuzu katmanlara ayırırsanız, burnunuzun tanımını geliştirmeye ve simetrisini dengelemeye yardımcı olursunuz. Krem kontürle başlayın, ardından bir pudra ile başlayın elinizde ne olursa olsun her zaman koyu kahverengi bir göz farı veya kontur paleti kullanabilirsiniz. Daha koyu tonlar daha doğal görünecek, bu yüzden turuncu tonlu her şeyden kaçınmaya çalışın. Krem, temel bir gölge oluşturacak ve pudra, gölgelerin daha doğal görünmesi için renklerin karışmasına yardımcı olacaktır.

BİR NUMARALI KURAL HARMANLAMA!

Kontur söz konusu olduğunda bir numaralı kural harmanlamadır. Daha doğal bir görünüm için, konturunuzu harmanladıktan sonra, çok hafif bir fondöten katmanı uygulayabilirsiniz. Bu, bariz şekillendirme yerine gölge yanılsamasını yaratacaktır. Ama dikkat edin, sadece ince bir tabaka uygulamanız gerekir.