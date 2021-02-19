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Kemerli burnu düz gösteren makyaj hilesi! Bir numaralı kural...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 19.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Makyajla ilgili en sevdiğimiz şeylerden biri, çok yönlü olması ve yüzünüzün boyutlarını tamamen değiştirebilmesidir. Daha küçük bir burun, daha büyük gözler, daha belirgin elmacık kemikleri... Elinizdeki makyaj malzemeleriyle her şey mümkündür, sadece küçük bir kontürle hangi alanları vurgulayacağınızı bilmeniz yeterlidir. Burnunuzun boyutunu veya şeklini makyajla tamamen değiştirebilirsiniz. Tıpkı kemerli burnunuz varsa makyajla düzeltebileceğiniz gibi.

Burnunuzu şekillendirmeyi düşünmeden önce, tabanınızı kusursuz uygulama için kullanıma hazırlamanız gerekir. Yağsız, matlaştırıcı bir astar ile astarlamanızı öneririz. Burnunuz gün boyunca yağlı olma eğiliminde olduğu için her zaman mat bir astar seçiyoruz. Astarı uyguladıktan sonra, mat bir fondöten uygulayın.

Konturunuzu katmanlara ayırırsanız, burnunuzun tanımını geliştirmeye ve simetrisini dengelemeye yardımcı olursunuz. Krem kontürle başlayın, ardından bir pudra ile başlayın elinizde ne olursa olsun her zaman koyu kahverengi bir göz farı veya kontur paleti kullanabilirsiniz. Daha koyu tonlar daha doğal görünecek, bu yüzden turuncu tonlu her şeyden kaçınmaya çalışın. Krem, temel bir gölge oluşturacak ve pudra, gölgelerin daha doğal görünmesi için renklerin karışmasına yardımcı olacaktır.

BİR NUMARALI KURAL HARMANLAMA!

Kontur söz konusu olduğunda bir numaralı kural harmanlamadır. Daha doğal bir görünüm için, konturunuzu harmanladıktan sonra, çok hafif bir fondöten katmanı uygulayabilirsiniz. Bu, bariz şekillendirme yerine gölge yanılsamasını yaratacaktır. Ama dikkat edin, sadece ince bir tabaka uygulamanız gerekir.

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KEMERLİ BURNU DÜZ GÖSTERMENİN İKİ YOLU

Kemerli burunları daha düz göstermek için 2 yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi, kemerin yüksek yerine koyu renk uygulayarak onu aşağıda göstermek, diğeri de kemerin başladığı yeri aydınlatarak aynı mesafedeymiş gibi durmasını sağlamaktır.

Kemerin başladığı yere, koyulaştırıcı bir ürün sürebiliriz. Işık her zaman yüksek noktalarda yansıma yapar. Burnun kemerli gözükmesinin sebebi budur. Koyulaştırarak kemerli gözükmemesini sağlayabilirsiniz.

Kemerin başladığı yerde oluşan çukura pudra sürerek, burnun kemerli gözükmemesini sağlayabilirsiniz.

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