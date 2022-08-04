Kemik erimesine ilaç gibi geliyor! Her gün mutlaka tüketin

İngiliz bilim insanları yaptıkları yeni bir çalışmayla osteoporoz olarak da bilinen kemik erimesine karşı Jarlsberg peyniri tüketilmesi gerektiğini tavsite etti.

HER GÜN TÜKETİLMELİ

Uzmanlar Jarlsberg peynirinin kemik sağlığını iyileştirdiği kanıtlanan K2 vitamini açısından zengin olduğunu açıkladı. BMJ Nutrition Prevention & Health dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları, bu peyniri günlük olarak tüketmenin kemik büyümesi ve yenilenmesi için faydalı olabileceğini gösterdi.

Çalışmaya katılanların yarısına, K2 vitamini açısından zayıf olan küflü bir Fransız peyniri çeşiti Camembert verilirken, diğer yarısına Jarlsberg peyniri verildi. Çalışmanın yazarları, Jarlsberg tüketimiyle birlikte kemik büyümesi belirtilerinin arttığını, Camembert grubunda ise hafifçe düştüğünü söyledi.

"KALSİYUM VE D VİTAMİNİNİN YANI SIRA K2 VİTAMİNİNE DE ÖNEM VERİLMELİ"

Ntv’nin aktardığı habere göre; İngiltere’deki NNEdPro Cambridge Küresel Beslenme ve Sağlık Merkezi’nden Prof. Dr. Sumantra Ray, "Bu çalışma, kalsiyum ve D vitamininin kemik sağlığı için son derece önemli olduğu bilinmesine rağmen, K2 vitamini gibi belki de çok iyi bilinmeyen başka önemli faktörlerin de rol oynadığını gösteriyor" dedi.

EN ÇOK KADINLARI ETKİLİYOR

Öte yandan, dünyada çoğunluğu kadınlardan oluşan on milyonlarca insanın osteoporoza sahip olduğuna inanılıyor. Bu durum ise yılda yüzbinlerce kemik kırılma vakasına neden oluyor.

Uzmanlar, kemik sağlığının yeterli kalsiyum ve D vitamini ile lahana gibi koyu yeşil sebzelerde de bulunan K vitamini tüketimine bağlı olduğunu söylüyor.



