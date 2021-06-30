Kemik sağlığının korumasında K2 ve D3 vitamin desteği önemli rol oynuyor

Halk arasında 'kemik erimesi' olarak bilinen 'osteoporoz', vücuttaki tüm kemikleri etkileyen, kemiğin yoğunluğunun ve kalitesinin azaldığı sistematik bir hastalık olarak gösteriliyor. Daha çok 50'li yaşlarda görülen hastalık, kemiği zayıflatan ve kırılma riskini artıran bir problem olarak yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Araştırmalara göre; Türkiye’de 50 yaş üzeri her 2 kişiden 1’inde düşük kemik kütlesi, 4 kişiden 1’inde ise kemik erimesi görülüyor.

“KALSİYUM YETERLİ DEĞİL”

Kemik sağlığının korunması için kalsiyum önemli ancak tek başına yeterli değil. Uzm. Dyt. Sena Yazıcı Heyik “Beraberinde K2 vitamini takviye edilmezse vücuda alınan kalsiyum damarlarda birikerek, damar sertliğine yol açabilir. Bu da kalp krizi, inme gibi daha büyük sorunlara yol açabilir. Yapılan araştırmalar da kalsiyum takviyesi ile birlikte kullanılan K2 vitamini ve D vitamininin kemik sağlığında, tek başına kalsiyum takviyesi kullanımına göre çok daha etkili olduğunu gösteriyor. Bu yüzden kemik sağlığını korumak isteyenler için hem K2 hem de D3 vitamini içeren New Life Mena K2+D3’ü sunuyoruz” dedi.

K vitaminin 2 temel formu bulunduğuna dikkat çeken Sena Yazıcı Heyik, şunları söyledi: “Bunlardan biri K1 diğeri ise K2 vitaminidir. Her iki vitaminin de farklı görevleri bulunmaktadır. K1 vitamini kan pıhtılaşmasında rol oynarken K2 vitamininin böyle bir etkisi bulunmaz. K2 vitamini, yağda çözünebilen ve vücutta depolanan bir vitamindir. Emiliminin yüksek olabilmesi için yağlı besinlerle birlikte alınması gerekir. Mena K2+D3 kapsülleri ise zeytinyağı bazlı olduğundan ekstra yağlı besin tüketimine ihtiyaç duyulmaz. Bunun yanı sıra kalp ve kemik sağlığıyla ilgili 2 görevi bulunan K2 vitamini kalsiyum ile doğrudan bağlantılıdır. Besin ya da takviye yoluyla alınan kalsiyumun kemiklere bağlanmasını sağlayarak kemik mineral yoğunluğunun artırılmasına ve kemik erimesine karşı korunmaya yardımcı olur. Ayrıca vücuda alınan kalsiyumun damarlarda birikerek damar kireçlenmesi oluşumunu da engeller. Kısacası kalsiyumu doğru adrese teslim eder.”

BESİNLERDE K2 VİTAMİNİ BULUNMUYOR

K2 vitamini natto hariç hiçbir besinde bulunmuyor. Bu yüzden de besin yoluyla K2 vitamini alabilmek çok zor. Natto ise Japon kültüründe kahvaltılarda tüketilen bir besin. Soya fasulyesinin fermantasyonuyla yapılıyor. Soyanın fermantasyonuyla birlikte nattoda doğal K2 vitamini oluşuyor. Mena K2+D3‘te bulunan K2 vitamini kaynağı da nattodan alınan doğal K2 vitaminden geliyor

ABD ULUSAL SAĞLIK ENSTİTÜLERİ GIDA TAKVİYELERİ OFİSİ ÖNERİYOR

Sena Yazıcı Heyik, K2+D3 vitamini takviyesi seçerken dikkat edilmesi gereken kriterler konusunda da şunları belirtti: “Kullanılacak ürünün tek dozda 100mcg K2 vitamini içermesi önemli. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Diyet Takviyeleri Ofisi’ne göre günlük K2 vitamini alımı 90-120mcg olmalı. K2 vitamini ile birlikte 1000 IU D vitamini de alınmalı, çünkü kemik sağlığında K2 vitaminiyle birlikte D vitamini sinerjik etki gösteriyor. Yağ bazlı bir ürün kullanılması da K2 vitamininin emilimini arttıracağından mutlaka dikkat edilmeli. Bunlara ek olarak, saflaştırma tekniği de oldukça önemli, içerisinde kimyasal bulundurmaması gerekiyor uzun süre kullanılacağı için zarar vermemeli. Dikkat edilmesi gereken diğer kriter ise kullanılan takviyenin blister ambalaj olması. Blister ambalaj, hijyenik tekli paketleme sistemidir, ürünü kullanırken yalnızca kullanacağınız ambalajdan çıkarırsınız ve diğer kapsüller havayla temas etmez. Böylelikle kapsüller okside olmaz, yumuşama, yapışma, akma gibi sorunlar yaşanmaz. Kapsüllerin balık jelatininden de elde edilmiş olması önemli. Balık jelatini en kaliteli ve pahalı kapsül formudur. Sindirim sistemiyle uyumludur, kötü koku ve tat oluşturmaz bu yüzden rahatlıkla tüketilebilir.”

New Life Mena K2+D3, tek kapsülde 100 mcg K2 Vitamini ve 1000 IU D vitamini sunuyor. En pahalı ve en kaliteli yöntemlerden süperkritik CO2 tekniğiyle saflaştırılan Mena K2+D3, herhangi bir kimyasal içermiyor. Balık jelatini ve blister ambalajda sunulan New Life Mena K2+D3 eczanelerden temin edilebiliyor.



