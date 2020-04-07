Kendi bilim kurullarını oluşturmuşlardı! İBB'den koronavirüsle mücadele önerileri

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla sivil toplum kuruluşlarını da bu kurula katılmaya davet eden İBB Bilim Kurulu açıklamasında, İstanbul ile ilgili görüş ve önerilere yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından vaka olarak kabul edilen hastaların yüzde 60’ının İstanbul’da olduğunun görüldüğü anımsatılan açıklamada, "Bu olağanüstü yüksek oran bile, tek başına İstanbul’un, tüm Türkiye’den ayrı biçimde ele alınması ve kente özgün koruma, kontrol stratejilerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır." denildi.

Bu ciddi süreci en doğru şekilde yönetebilmek amacıyla, İBB daveti ve yapılanması içinde, bir Bilim Kurulu zarureti doğduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kurulun amacı, belediye hizmetlerinin güncel bilimsel verilerin ışığında; meslek odalarının, uzmanlık derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, konu hakkında yetkin bilim insanlarının davet ve önerileriyle, ortak akılla, özgün bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir.

Kurul, İBB yöneticileri ile düzenli toplanarak, İstanbul özelinde sorunları birlikte değerlendirmekte, öneriler hazırlamakta, İBB hizmetleri çerçevesinde yapılabilecek olanları ivedilikle uygulamaya geçirmek üzere tavsiyelerde bulunmaktadır. Ülke olarak, çözüm yolları bulabilmek için, tüm kurumların bilgi, deneyim, kaynak paylaşımı, uyum, yakın iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması oldukça önemlidir.