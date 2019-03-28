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Kendi evlerinde kira ödüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 4 yıl önce arsalarını daire karşılığında üniversite yapılması için Burç Eğitim Vakfı'na veren 46 aileden 6'sı, vakfın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılması nedeniyle hala tapularını alamadı.

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 4 yıl önce arsalarını daire karşılığında üniversite yapılması için Burç Eğitim Vakfı'na veren 46 aileden 6'sı, vakfın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılması nedeniyle hala tapularını alamadı. Kendi evlerinde oturmalarına rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kira ödediklerini söyleyen aileler, duruma tepki gösterdi. Kayseri merkez Konaklar Mahallesi'nde 4 yıl önce inşa edilen Melikşah Üniversitesi'nin inşa edilmesi için Burç Eğitim Vakfı'na arsalarını veren 46 aile, Talas Mevlana Mahallesi, Turgut Özal Caddesi'ndeki 14 katlı Fatihhan Apartmanı'na yerleştirildi. Burç Eğitim Vakfınca 1 yılı aşkın süre kiraları ödenen ailelere, daha sonra topuları verildi. Binaya oturan ailelerden 40'ı, üniversite yapılması için verdikleri arsaları karşılığında tapularını alarak ev sahibi oldu. 16 dairenin sahibi olan 6 aile ise, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Burç Eğitim Vakfı'nın kapatılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi nedeniyle tapularını alamadı. Arsalarına yapılan Melikşah Üniversitesi, şimdi Erciyes Üniversitesi'ne devredilen aileler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne hala kira ödemeye devam ettiklerini söyleyerek duruma tepki gösterdi. 'KOMŞULARIMIZIN TAPULARININ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ' Fatihhan Apartmanı yöneticisi Abidin Toprak, bütün bina sakinlerinin arsaları karşılığında daire sözleşmesi yaptığını belirterek, sahibi oldukları 16 dairenin tapusunu alamayan 6 ailenin mağdur edilmelerine üzüldüklerini söyledi. Toprak, "Melikşah Üniversitesi'ne biz daire karşılığında arsalarımızı verdik. 1 yıl sonra verdiğimiz arsalar karşılığında 40 dairenin tapusunu aldık. Diğer dairelerin ise tapusu verilmedi. Tapularımız Burç Eğitim Vakfı'ndaydı. FETÖ olaylarından dolayı bu vakıf kapatıldı. Tapuları alamadılar. 282 metrekareye 1 daire şeklinde hepimizde aynı sözleşmeyi imzaladık. Biz hakkımızı aldık ancak 16 dairenin tapusu verilmedi. 4 yıldır dairelerde oturuyoruz. Tapularını alamayanlar kendi dairelerinde aylık 550 TL kira ödüyorlar. Komşu olarak biz de bu duruma üzülüyoruz. Bir an önce bu komşularımızın tapularının verilmesini istiyoruz" dedi. 'BİZ FETÖ'CÜ DEĞİLİZ' Fatihhan Apartmanı'nda 2 dairesi bulunan ve tapusunu alamayan Ferdane Gökdemir de mağdur edildiklerini belirterek, "Melikşah Üniversitesi’nin olduğu yerde benim 600 metrekare arsam vardı. 2 daire karşılığı anlaşarak arsamı verdim. 2 yıl kirada oturduktan sonra daireler teslim oldu. Binamızda 56 daire mevcut. Tam tapularımızı alacağımız zaman 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Biz tapularımızı alamadık. Bize FETÖ’cü gözüyle bakıyorlar. Ama biz FETÖ’nün 'F'sini bilmeyiz. Ne kadar yetkili yer varsa hepsine de gittim. '10 güne bu sorunu çözeriz' dediler; ama hiçbir çözüm bulunamadı. Biz çok mağduruz. Ben adalet istiyorum. Yardım ve fitre istemiyorum. Hakkımı istiyorum. Kendi evimde kira ödüyorum. Eşim emekli, ben kanser hastasıyım. Mağdur durumdayız. Allah rızası için yetkili birileri bizim sesimizi duysun, sorunumuzu çözsün" diye konuştu.

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