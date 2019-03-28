"Kendi içimizde kavga edersek kolay hedef oluruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz ne zaman kendi içimizde kavga edersek, işte başkalarına böyle kolay hedef haline geliriz. Ne zaman boş işleri bırakıp farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp birliğimizi beraberliğimizi güçlendirirsek o zaman dünyada da yerimiz ayrı olur." dedi. Muş'un Malazgirt ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Malazgirt'in ruhunun "beraberlik, güç birliği ve kardeşlik" ruhu olduğunu belirtti. Bu kardeşlik ruhunun ebediyen yaşayacağını anlatan Yılmaz, "1071'de Türk'üyle, Kürt'üyle o birlik nasıl vardı ise Çanakkale'de de aynı şekilde devam etti. Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyübi'nin torunları olmaktan gurur duyuyoruz. O birlik ruhu olduğu sürece hiç kimse zarar veremez. Ama ne zaman ki biz o birlik ruhundan uzaklaşırsak ne zaman ki boş çatışmaların ve kavgaların içine girersek, başkaları gelir bizi kendilerine hedef yaparlar." diye konuştu. Yılmaz, Yeni Zelanda'da masum Müslümanların hedef alındığını, İsrail'in Gazze'yi bombaladığını, Afganistan'dan Libya'ya Yemen'den Somali'ye, hemen yanı başlarındaki Suriye'ye varıncaya kadar birçok bölgede neler yaşandığını hep birlikte gördüklerini ifade etti.

Bu yaşananlardan ibret alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Biz ne zaman kendi içimizde kavga edersek, işte başkalarına böyle kolay hedef haline geliriz. Ne zaman boş işleri bırakıp farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp birliğimizi beraberliğimizi güçlendirirsek o zaman dünyada da yerimiz ayrı olur." dedi. - "Malazgirt 31 Mart'ta asli kimliğine dönecek." Yılmaz, her zamankinden fazla Malazgirt ruhuna ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Malazgirt üzerinde çok oyunlar oynadılar. Ama 31 Mart bir fırsattır. Bunu iyi görmemiz lazım. Malazgirt 31 Mart'ta asli kimliğine dönecek. Malazgirt tüm Türkiye'ye ve dünyaya farklı bir mesaj verecek. Sizin burada kullandığınız oy Arakan, Filistin ve Suriye'de takip edilecektir." değerlendirmesinde bulundu. Sadece devlet yatırımlarıyla bir ilin kalkınmasının mümkün olmadığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Özel sektör, huzurun olduğu yerde yatırım yapar. Huzurun ve güvenin olmadığı yerde devlet yine yatırımını yapar. Gecikmeli de olsa kamu yatırımlarını yapar. Saldırı olsa, yaksalar da yıksalar da devlet yine gelir işini tamamlar. Ama özel sektör huzurun olmadığı yere gelmez. Bırakın gelmeyi buradaki kaçar gider. Sermayesini de alır götürür. Dolayısıyla bizim bir taraftan kamu yatırımlarıyla bir taraftan teşviklerle ama her şeyden önemlisi huzur güven ortamına sahip çıkarak özel yatırımları artırmamız lazım. Malazgirt huzur ortamına ve adayımıza sahip çıksın, inanıyorum ki istihdam patlaması olacak. İnsanlar aş ve iş götürecek evine. Çok daha güçlü bir ekonomik yapı olacak."