HABER

Kendi kendini tozlayabilen Oğuzlar cevizi talep görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yetişen Oğuzlar cevizi fidanı, kendi kendini tozlama özelliğinden dolayı Türkiye'nin her yerinden talep görüyor - 2016'da il dışına 10 bin ceviz fidanı satılırken, bu rakam 2017'de 20 bine, geçen yıl ise 40 bine çıktı - Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal: - "Oğuzlar cevizi ağacının en önemli özelliği, kendi kendini tozlayabilmesi. Herhangi bir yere dikilen tek bir Oğuzlar ceviz fidanı, çevresinde başka bir ceviz ağacına ihtiyaç duymaksızın verim verebilir"

ÇORUM (AA) - Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yetişen ceviz fidanı, kendi kendini tozlama ve her yerde yetişebilme özelliklerinden dolayı Türkiye genelinden talep görüyor.

Türkiye'nin uluslararası tanınırlığa sahip ceviz türü olan Oğuzlar cevizinden, kendi kendini tozlaması sayesinde çevresinde başka bir ceviz ağacına ihtiyaç duymaksızın yüksek verim alınabiliyor.

Kolay kırılan ince kabuğu ve dil yakmayan lezzetiyle öne çıkan Oğuzlar cevizi, yan dal verimi ve karasal iklimin hakim olduğu her yerde yetişmesi gibi özellikleriyle diğer yerli ceviz türlerinden ayrılıyor.

2016'da il dışına 10 bin ceviz fidanı satılırken, bu rakam 2017'de 20 bine, geçen yıl ise 40 bine çıktı.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede meyve bahçelerinin yanı sıra ceviz fidanı yetiştirmek üzere çok sayıda bahçe bulunduğunu söyledi.

- "Aydın'da da Gümüşhane'de de ceviz bahçesi oluşturduk"

Fidanların aşılanarak Türkiye'nin 7 bölgesine de satıldığını belirten Hantal, "Türkiye'nin hemen her bölgesine Oğuzlar ceviz fidesi sattık. Ayrıca birçok ilde ceviz bahçeleri kurduk. Geçen yıl Aydın'dan Burdur'a, Antalya'dan Gümüşhane'ye kadar birbirinden farklı illere ceviz bahçesi oluşturduk. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 10 rakımlı bir yerde ceviz bahçesi kurduk. Toros Dağları'nda oluşturduğumuz ceviz bahçeleri de var. Bu ceviz 0 rakımda da bin 800 rakımda da yetişiyor." dedi.

Ağacın en önemli özelliğinin verim için başka bir ceviz ağacına ihtiyaç duymaması olduğunun altını çizen Hantal, şöyle devam etti:

"Oğuzlar cevizi ağacının en önemli özelliği, kendi kendini tozlayabilmesi. Herhangi bir yere dikilen tek bir Oğuzlar ceviz fidanı, çevresinde başka bir ceviz ağacına ihtiyaç duymaksızın verim verebilir. Erkeği ve dişisi aynı ağaçta olan bir türdür. Bunun da dünyada rakibi ya da benzeri yoktur. Diğer türlerde ayrıca tozlamalı ceviz dikilir ancak Oğuzlar cevizi tek bir adet dahi dikilebilir."

Oğuzlar cevizi fidanını bu yıl "mavi sertifika" ile üretmeye başladıklarını aktaran Hantal, gerek tüketicinin gerekse üreticinin bu cevizden son derece memnun olduğunu vurguladı.

Yan dal verimi yüksek olan ağacın bir dalda 12 dala kadar çatal çıkarabildiğine işaret eden Hantal, "Bu sayede ağaç kısa sürede yüksek verime ulaşıyor. Oğuzlar cevizimiz toprakla buluştuğu her yerde verim verir. Meyve olarak ülkemizde ün kazanan Oğuzlar cevizinin ağacının bilinirliği de her yıl artıyor. Yerli ve milli, Anadolu'nun bağrından yetişen bir tür." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Köylere Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında binlerce Oğuzlar ceviz fidanının toprakla buluştuğunu dile getiren Hantal, "Geçen yıl Çorum'un farklı bölgelerine 20 bin civarında Oğuzlar cevizi fidanı diktik. Ayrıca Samsun'un Vezirköprü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne ceviz fidanı verdik. Bu yıl da inşallah Tokat'ta Oğuzlar ceviz fidanı dikeceğiz." diye konuştu.

Oğuzlar cevizinin 500 yıllık geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Hantal, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 yıldır bu bölgede Oğuzlar cevizi yetiştirildiğini biliyoruz. Günümüzde ilçemizde 200'den fazla yaşa sahip, hala veren ceviz ağaçlarımız var. 1960'lı yıllarda ceviz kerestesinin gündeme gelmesiyle veren ceviz ağaçlarının kütükleri satılmış. Her yıl 10 liralık ürün veren ağaçlar, 20 lira verilerek tüccarlar tarafından satın alınıp kesilmiş. Kalan az sayıda ağaçtan alınan aşılar, bugün ilçemizdeki ceviz mevcudiyetini oluşturuyor. Şu anda bölgemizde yalnızca Oğuzlar cevizi yetiştiriliyor. İlçemizin tek geçim kaynağı ceviz."

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
Terör bitti Beytüşşebap dünyaca konuşulacak yarışmalara ev sahipliği yapıyorTerör bitti Beytüşşebap dünyaca konuşulacak yarışmalara ev sahipliği yapıyor
Ünlü isimler Baksı MüzesindeÜnlü isimler Baksı Müzesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceviz Çorum mavi sertifikalı fidan Oğuzlar Cevizi

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Son dakika... Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sel ve heyelan

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bursa'da baltalı dehşet! Bekçiyi öldüren sanık tahliyesini istedi

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ege Denizi'nde can pazarı... Aralarında 2 de bebek vardı

Ege'de can pazarı... Aralarında 2 de bebek vardı

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.