Kendi kendini tozlayabilen Oğuzlar cevizi talep görüyor

ÇORUM (AA) - Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yetişen ceviz fidanı, kendi kendini tozlama ve her yerde yetişebilme özelliklerinden dolayı Türkiye genelinden talep görüyor.

Türkiye'nin uluslararası tanınırlığa sahip ceviz türü olan Oğuzlar cevizinden, kendi kendini tozlaması sayesinde çevresinde başka bir ceviz ağacına ihtiyaç duymaksızın yüksek verim alınabiliyor.

Kolay kırılan ince kabuğu ve dil yakmayan lezzetiyle öne çıkan Oğuzlar cevizi, yan dal verimi ve karasal iklimin hakim olduğu her yerde yetişmesi gibi özellikleriyle diğer yerli ceviz türlerinden ayrılıyor.

2016'da il dışına 10 bin ceviz fidanı satılırken, bu rakam 2017'de 20 bine, geçen yıl ise 40 bine çıktı.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede meyve bahçelerinin yanı sıra ceviz fidanı yetiştirmek üzere çok sayıda bahçe bulunduğunu söyledi.

- "Aydın'da da Gümüşhane'de de ceviz bahçesi oluşturduk"

Fidanların aşılanarak Türkiye'nin 7 bölgesine de satıldığını belirten Hantal, "Türkiye'nin hemen her bölgesine Oğuzlar ceviz fidesi sattık. Ayrıca birçok ilde ceviz bahçeleri kurduk. Geçen yıl Aydın'dan Burdur'a, Antalya'dan Gümüşhane'ye kadar birbirinden farklı illere ceviz bahçesi oluşturduk. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 10 rakımlı bir yerde ceviz bahçesi kurduk. Toros Dağları'nda oluşturduğumuz ceviz bahçeleri de var. Bu ceviz 0 rakımda da bin 800 rakımda da yetişiyor." dedi.