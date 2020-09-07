Kendi mezarını kendisi kazdı: Ölürsem benim mezarım hazır

Günümüzde, teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle hayatımıza pek çok yeni iş kolu girse de bazı meslekler var ki geçmişten günümüze varlığını sürdürüyor. Birçok insana ürkütücü gelse de mezarlıklar da bazı insanlar için iş kapısı konumunda bulunuyor. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 10 yıldır mezar yeri kazarak geçimini sağlayan Halil Aykut da bu işten ekmeğini kazananlardan sadece birisi. Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Durasalar mahallesinden 1980 yılında ayrılarak ilçe merkezine gelen Halil Aykut, ilk olarak inşaatlarda çalıştı. İki kız çocuğu ve iki torun sahibi Halil Aykut, 10 yıl öncesinde bir akrabasının mezarını kazana kadar inşaatlarda çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

‘Önemli olan yaptığın işi severek sürdürmek’ diyen mezarcı Halil Aykut, 10 yıldan bu yana vefat eden ilçe halkının mezar yerini kazıyor. Daha da ilginci ise Halil Aykut'un, şimdiden kendi mezar yerini de kazıp hazırlaması oldu. Aykut, "10 yıl önce bir akrabamın mezarını kazarken yanıma birisi geldi ve vefat eden yakınının mezarını kazmamı istedi. O sıra arka arkaya işler denk geldi ve mezarcılığa başladım. Kısa bir süre sonra Bigadiç’in mezarcısı oldum. Yakını vefat eden beni buldu. Ne verirlerse onu alıyorum. 100 lira da veren oluyor, 150 lira da. Kimsesiz ve fakirlerin mezarlarını ücretsiz kazıyorum. Bigadiç’te fazla ölüm olmuyor. Ortalama haftada iki kişi ölüyor. Allah bereket versin. Ekmeğimi, rızkımı buradan karşılıyorum” dedi.