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Kendi şehrini inşa etmeyi planlayan 'çılgın' milyarder! 'Pes' dedirtti...

10.03.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li çılgın milyarder Elon Musk bu kez kendi şehrini inşa etmeyi planladığı haberiyle gündemde. SpaceX ve Twitter'ın sahibi olan Musk'ın, ABD'nin Teksas eyaleti yakınlarındaki bölgeye kendi şehrini inşa etmeyi planladığı bildirildi. Musk'ın şirketlerindeki çalışanların piyasanın altında kira ücretleriyle yeni evlere taşınmasına imkan sunacağı da iddia ediliyor. İşte detaylar...

Kendi şehrini inşa etmeyi planlayan 'çılgın' milyarder! 'Pes' dedirtti...

Kendi şehrini inşa etmeyi planlayan 'çılgın' milyarder iddialara göre Elon Musk oldu. SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, ABD'nin Teksas eyaleti yakınlarındaki bölgeye kendi şehrini inşa etmeyi planladığı bildirildi. Bu plan gerçekleşirse Musk kendi şehrini inşa eden çılgın milyarder olarak adını yazdıracak.

Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı habere göre, söz konusu şehir, eyaletin Austin kenti yakınlarında bulunan Bastrop County'de inşa edilecek.

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İDDİA: ÇALIŞANLARINA PİYASANIN ALTINDA KİRA ÜCRETLERİ SUNACAK

İnşası süren Boring ve SpaceX tesislerinin yanındaki alana temelinin atılması planlanan şehrin, Musk'ın şirketlerindeki çalışanların piyasanın altında kira ücretleriyle yeni evlere taşınmasına imkan sunacağı iddia edildi.

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Teksas yasalarınca bir bölgenin şehir kabul edilebilmesi için başvuru yapılmadan önce en az 201 kişinin bu bölgede yaşaması gerekiyor. Bu sürecin ardından bölge yargıcından onay alınıyor.

Bastrop County bölgesinden bir yetkilinin açıklamasında, Musk'tan veya sahibi olduğu herhangi bir kuruluştan henüz başvuru alınmadığı kaydedildi. (AA)

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