Kendi stilini bulmak isteyenlere: Vücut tipine uygun giyinmeyerek farkında olmadan yapılan yaygın hatalar

Beden etiketine göre alışveriş yapmak, yanlışlardan biri.



Hepimizin bir bedeni var ama her markanın kalıbı farklı oluyor. O yüzden bedenim nasılsa aynı diye farklı markadan aldığın ürün üzerinde istediğin gibi durmayabilir. Burada önemli olan etiketteki sayı değil yani.

Vücuduna göre seçim yapmalısın.

Kum saati vücut tipin varsa bol kıyafetler tercih etmemelisin. Oversize parçalar bu vücut tipine uygun değil. Kum saat vücut tipi olanlar için bele oturan kesimler çok daha uygun.

Armut vücut tipinde alt için seçtiğin parçalar önemli.

Armut vücut tipinde üst kısmı öne çıkarmak daha doğru aslında. Alt kısımda dikkat çeken parçalar seçmek yerine üst bedendeki parçaları hareketli tercih etmelisin. Hareketli üstler vücut tipine daha uygun.

Elma vücut tipin varsa dar üstlerden uzak duracaksın.



Karın çevrenin belirgin olduğu elma vücudun varsa dar üstler tercih etmek doğru değil. Elma vücut tipinde vücudunu sarmayan parçalar giymen gerekiyor. Daha bol ve yapışmayan üstler tercih ederek vücuduna uygun giyinebilirsin.

Dikdörtgen vücut tipi için düz parçalar yanlış.

Dikdörtgen vücutta bel, omuz, kalça ölçüleri birbirine yakın oluyor. Eğer dümdüz parçalar tercih ediyorsan yanlış yapıyorsun demektir. Böyle düz parçalar vücuduna uygun değil. Daha katmanlı parçalar ya da kemerlerle kombinini destekleyebilirsin.

Ters üçgen vücut tipin varsa omuzlara dikkat edilmeli.

Ters üçgen vücut tipinde omuzlar zaten ön planda. O yüzden vatkalı ceketler asla tercih etmemen gereken parçalardan. Omuz detaylı kıyafetlerden de uzak durmalısın. Alt kısımda ise daha hacimli parçalar tercih edebilirsin.

Vücut tipini bilmiyorsan yanlış pantolon seçebiliyorsun.



Paçası yerde sürünen ya da yanlış yerde biten pantolonlar bacak boyunu kısa gösteriyor. Aslında boyun o kadar kısa olmasa bile pantolon doğru değilse kısa gibi gözüküyorsun. Pantolon boyu kadar ayakkabı uyumu da önemli elbette.

Kumaş seçimi de önemli!

"Kumaş seçimi ne kadar önemli olabilir ki" diye düşünüyor olabilirsin. Çok kalın kumaşlar kıyafete hacim veriyor, ince kumaşlar ise yapışıyor. Vücut tipine göre kumaşı seçmelisin yani.

İç çamaşırı seçimin kıyafetin duruşunu etkiliyor.



Yanlış iç çamaşırı seçersen kıyafet üstünde istediğin gibi durmaz. Yani iyi bir kombin için iyi bir iç çamaşırı şart. İç çamaşırını giyeceğin kıyafete uygun şekilde seçmen gerekiyor.

Önemli olan moda değil, vücut tipin.



Moda diye kıyafet seçimi yaparsan hiçbir zaman kendine yakışanı giyemezsin. Burada önemli olan neyin moda olduğu değil, senin vücut tipine yakışıp yakışmadığı. Modayı olduğu gibi uygulamak yerine kendi vücut tipine uygun şekilde yorumlayarak deneyebilirsin.