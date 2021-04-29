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Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar

29.04.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde inşaatta çalışan iki kişi, kendi yaptıkları ahşap sal ile denize açıldıktan sonra mahsur kaldı. Akıntıya kapılan iki kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı.

Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar

Ordu’dan Ayvalık’a gelerek inşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan Hüseyin Çelebi ile Mustafa Hızlı isimli iki kişi, inşaattan arta kalan malzemelerle tekneye benzer basit bir sal yaptı.

DENİZİN AKINTISINA KAPILDILAR

Yaptıkları sala binip, ellerinde inşaat kalaslarını da kürek olarak kullanıp denize açılan iki kişi, denizin akıntısına kapıldı. Sürüklenmeye başlayan Çelebi ile Hızlı paniğe kapılınca, aynı inşaatta çalışan diğer arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

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Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen Sahil Güvenlik botu, kıyıdan epey uzaklaşan Hüseyin Çelebi ile Mustafa Hızlı’nın bindiği salı kıyıya çekerek Çelebi ve Hızlı'yı kurtardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık
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