Kendilerini avukat ve uzlaştırmacı olarak tanıtıp vatandaşları 'Cinsel görüşme kayıtlarınız var' diyerek dolandıran çete çökertildi! Gerçek bambaşka çıktı...

Amasya'da yaşayan bir kişi kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin dolandırıcılık ağına düştü. Dolandırıcılara 115 bin TL para kaptıran kişi bir süre sonra durumdan şüphelenerek polise başvurdu. Olayın iç yüzü yapılan soruşturma sonrası ortaya çıktı.

"CİNSEL GÖRÜŞME KAYITLARINIZ VAR"

Mağdurlara kendilerini ’uzlaştırmacı’ ve ’avukat’ olarak tanıtan şüphelilerin farklı isimler kullanarak müştekilere yaşı küçük kız ve erkek çocuklarıyla cinsel görüşme kayıtlarının olduğu, bu çocukların aileleri tarafından darp edildiği, bu çocukların aileleriyle kendilerini ’uzlaştırmacı avukat’ adı altında para talep ettikleri anlaşıldı.

Soruşturma konusu olayla ilgili tespit edilen şüphelilerin çeşitli tarihler arasında 7 farklı ilde bulanan 9 şahsı toplamda 207 bin TL civarında dolandırdıkları belirlendi.

22 farklı ilde bulanan 46 mağdur şahsı dolandırma girişimleri ise Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önlendi. Amasya polisi, vatandaşların 121 bin TL civarında dolandırılmalarını engelledi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüpheliler kaportacı Yiğit Ali E., tatlı ustaları Ferdi E. ile Melik V. A. ve esnaf Onur K., Mersin’de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Amasya’ya getirilerek sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Yiğit Ali E., Ferdi E. ile Onur K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Melik V. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)



