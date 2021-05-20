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Kendilerini rahatsız ettiğini ileri sürdükleri komşularının evden çıkarılması için eylem yaptılar

20.05.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir grup mahalleli, hurdacılık yaptığı öğrenilen komşuları K.G.'nin (38), kendilerini rahatsız etmesi, insanlara iftira atması ve tüfekle havaya ateş açması iddiasıyla eylem yaptı. Korku içinde olduklarını iddia eden mahalleli, komşularının evden çıkarılması için yetkililere seslendi.

Kendilerini rahatsız ettiğini ileri sürdükleri komşularının evden çıkarılması için eylem yaptılar

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Aksöz Sokakta yaşayan yaklaşık 50 kişi, mahallede 2,5 yıldır yaşayan ve hurdacılık yaptığı öğrenilen komşuları K.G.'nin, kendilerini rahatsız ettiği iddiasıyla eylem yaptı. Korku içinde olduklarını iddia eden mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Mahalleli, kendilerine iftira atarak, korkuttuğunu öne sürdükleri K.G.'nin evinden çıkarılarak, gönderilmesi gerektiğini söyledi.

'AKŞAMLARI ALKOL ALIP, RASTGELE ATEŞ AÇIYOR'

40 yıldır mahallede yaşayan Ümit Sezer, "Bu kişi mahalleye taşındığından beri mahallede huzur kalmadı. Her gün polis mahallemizde bu adamın kavgasına geliyor. Akşamları alkol alıp, rastgele ateş açıyor. Çocuklarımıza musallat oluyor. Kendisini uyardığımız zaman saldırıyor. Biz, K.G.'nin gönderilmesi için imza topladık. Polise gidip şikayetçi olduk. Can güvenliğimiz kalmadı. Böyle giderse çok daha kötü olaylar olacak. Devlet büyüklerimizin bunun önüne geçmesini istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

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Kayseri
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