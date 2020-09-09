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Kendilerini uyaran genci darp ederek öldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te geçtiğimiz ay, kavga yapan iki grubu uyaran genç, uyardığı kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü.

İstanbul Fatih’te geçtiğimiz ay, kavga yapan iki grubu uyaran genç, uyardığı kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, kaçan şüphelileri güvenlik kamerasından yola çıkarak yakaladı.
Olay, 19 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi İSPARK içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, olayda hayatını kaybeden Samet Eralp (28), aracı ile olay yerine gelerek bir arkadaşı ile birlikte bir süre eğlendi. Bu sırada park içerisinde bulunan iki grup arasında pitbull köpeği saldırtmaları sonucu kavga çıktı. Yaşanılanlar üzerine Samet Eralp, şüphelilerin olduğu gurubun yanına giderek “burada bu tip işler yapamazsınız“ şeklinde söylemlerde bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Eralp, gurupta bulunan Ufuk G. isimli şahsı yanında bulunan tabanca ile ateş ederek iki bacağından da yaraladı. Şüpheli gruptaki şahıslar da Eralp’ın elindeki silahı alarak darp edip olay yerinden uzaklaştılar. Eralp, aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybetti.
Polis ekipleri ise olayın ardından geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tanık ifadeleri ve güvenlik kameraları taranarak, Resul U., İbrahim Y., Azat Ü., Süleyman S. ve Serhat T. isimli şahısların olaya dahil oldukları tespit edildi. Şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Küçükçekmece ilçesinde ikametlerinde yakalanan şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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