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Kendin yap videolarından çıkamayanların mutlaka edinmesi gerekenler

08.11.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendin yap videolarının bağımlılık yaratan dünyasına hoş geldiniz! Bu videolar sayesinde hem boş vakitlerinizi verimli biçimde değerlendirmeniz hem yaratıcılığınızı geliştirmeniz hem de ev ekonomisine gerçek bir katkı sağlamanız mümkün. Belirli malzemeleri elinizin altında bulundurun ki izlediğiniz her videodan sonra harekete geçmeniz daha kolay olsun. Mutlaka edinmeniz gereken en işlevsel ürünleri sizin için derledik.

Kendin yap videolarından çıkamayanların mutlaka edinmesi gerekenler

İngilizcede Do It Yourself (DIY) olarak anılan hobi videolarının Türkçedeki karşılığı Kendin Yap. Bir kez izlemeye başladığınızda kendinizi asla durduramadığınız bu video serileri sayesinde hem evinizin dekorasyonuna renk katabilir hem de sevdiklerinizin hediyelerini kendi ellerinizle hazırlayabilirsiniz. Mobilya, çerçeve, takı, toka ya da aksesuar; aklınıza ne gelirse mağazaya gitmek yerine “Ben bunu yaparım!” diyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, her an elinizin altında bulunması gereken en faydalı hobi malzemelerinin küçük bir listesi:

1. Her eve lazım: Maket bıçağı olmadan olmaz!

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Adına ister falçata ister maket bıçağı deyin ama el sanatlarına merak saldıysanız bu gereci mutlaka yakınınızda bulundurmanız lazım. Karton, kağıt ve hatta kumaş kesmekte faydalanabileceğiniz bu bıçak, olmazsa olmaz kategorisinde hayatınıza hızlı bir giriş yapacak. Kolay kullanımı ve uygun fiyatı ile sizin için seçtiğimiz ilk ürün, Stanley markasının kalitesine sahip. 160 milimetre bıçak uzunluğuna sahip olan, sarı ve siyah renklerdeki maket bıçağının çok konumlu bir basma düğmesi var.

Hızlı ve pratik kullanımı ile her işinizi kolaylaştıracak maket bıçağınız şimdi burada!

2. Kalıcı bir imza için: Oyma kalemi

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Eğer bir ürünü mağazadan hazır almak yerine kendiniz tasarlıyorsanız üzerine imza atmak da en doğal hakkınız. Özellikle hediye olarak hazırladığınız kendin yap çalışmalarında sizi hatırlatacak bir iz bırakmanız harika fikir. Metal, ahşap ya da cam gibi farklı yüzeylere yazı yazabilen bir kalem, sandığınızdan daha çok işinizi görebilir. Sizin için seçmiş olduğumuz Buffer imzalı gravür oyma kalemi, eşyalarınızı size özel hale getirir. Mobilyadan deri ürünlere, cep telefonlarından plastiklere ve cam bardaklara kadar bu ürünle üzerine yazı yazabileceğiniz çok şey var. Gerçek bir sanatçı olarak kendi tarzınızı geliştirin, imzanızı her yere atmaya hemen başlayın.

Yeni kaleminiz burada!

3. İster ahşapta ister metalde kullanın: Çok amaçlı yapıştırıcı

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Eşyalarınızı ve aksesuarlarınızı kendiniz yapacaksanız hobi malzemelerinizin sayısı da oldukça fazla olmalı. Öte yandan bir malzemeyi birden fazla amaçla kullanmak da şahane olur, değil mi? Farklı yüzeyleri birleştirmek, dolgu ve yalıtım yapmak için kullanabileceğiniz bir yapıştırıcı çekmecenizden kesinlikle eksik olmamalı. Vodabond imzasıyla sizin için seçtiğimiz çok amaçlı montaj yapıştırıcı; plastik, taş, ahşap ve metal malzemelerde kullanıma uyumlu. Sızdırmazlık ihtiyacı duyduğunuzda ya da çatlak ve boşlukları doldurmak istediğinizde bu yapıştırıcıdan faydalanabilirsiniz.

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4. Dayanıklı ve parlak: Keçeli kalem seti

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Hobi edinmenin en güzel yanlarından biri, insanın çocukluğuna hızlıca dönebilmesi. Okul yıllarındaki resim ya da el işi derslerinizi hatırlamak isterseniz bu keçeli kalemleri de satın almayı ihmal etmeyin. Hem parlak hem de dayanıklı bir görünüm sağlayan bu kalemler, özellikle mandala yapanların favorileri arasında. Faber-Castell imzası ile sizin için seçtiğimiz 20 renkten oluşan keçeli kalem seti, her şeyden önce çok eğlenceli. Su bazlı mürekkep içeren bu kalemler, sizin için olduğu kadar 4 yaşın üzerindeki çocuklarınız için de güvenli.

Farklı renk tonlarını el işi çalışmalarınızda uzun süre kullanmak için hemen tıklayın.

5. Hediyenin en güzeli: Hobi seti

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Hem kendiniz hem de kendin yap videolarına ilgi duyan tanıdıklarınız için şahane bir hediye fikri var sırada. Onlarca farklı aksesuar içeren hobi setleri, acil durumlarda imdadınıza yetişiyor. Bu setlerden bir tane bulundurmak için Derya Baykal kadar hamarat olmanıza da gerek yok! 200 parçadan oluşan Wert W 6200 Hobi Seti'ni hobilerinize yönelik ihtiyaçlarınıza özel olarak seçtik. Setin içerisinde plastik fırçalardan matkap uçlarına, parlatma taşlarından zımpara jantlarına kadar akla gelmeyen ihtiyaçlarınız var.

Uzun yıllar severek kullanılabilecek "her eve lazım" statüsünde uygun fiyatlı bu özel ürün için tıklayın.

6. Gerçek profesyoneller için: Akülü vidalama makinesi

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Bir işin uzmanı olmanın en garantili yolu, o işe ciddi anlamda yatırım yapmaktan geçiyor. Siz de özellikle mobilya ve dekorasyon alanında kendinizi iyice geliştirmek istediğinize eminseniz akülü ve darbeli bir vidalama makinesine özel olarak yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Bosch kalitesi ile 18 voltluk akülü vidalama makinesini profesyonel ihtiyaçlarınız için seçtik. Kablosuz olarak kullanılabilen bu ürün, yaptığınız harcamanın hakkını vermek adına dekorasyonda ve ağır işlerde güzel sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Kompakt tasarımı ile gönlünüzü çalan verimli ve dayanıklı makineye hemen sahip olmak için tıklayın.

7. Kasnaklarla gelen yaratıcılık:

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Bir kasnakla neler yapılmaz ki! İçine ister dantellerinizi ister çizimlerinizi yerleştirin ve sabitleyin. Yaptıklarınızı sergilemenin en güzel yollarından biri, onu kasnakla sağlam bir çerçeve içine almak. Tabii öncesinde ahşap kasnağınızı da renklendirmeyi düşünebilirsiniz! Marstanal'dan sizin için seçtiğimiz 12 parçalık kasnak seti, boyanabilir MDF malzemeden oluşuyor. Farklı ebatlardaki kasnaklardan bir koleksiyon yapmanıza fırsat veren bu özel set, rafya ya da makrome gibi çalışmalarınız için de uygun. Kasnakları boyarken sprey ya da akrilik boya kullanabilirsiniz.

30,7 santimetreden 7,6 santimetreye değişen boyutlarıyla 12 parçalık setiniz için hemen tıklayın.

8. Boncuk tutkusu bir başka!

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Takı ve toka yapmaya gönül verenlerin boncuklarla yaşadıkları aşk bir başka. Ahşap malzemeden yapılan boncuklar ise boncuğu sadece kolye, küpe ya da bileklik yapımında kullanılan bir ürün olmaktan çıkarıyor. Evinizdeki her şeyi kendiniz yapmaya gönül verdiyseniz boncuklardan yıldızlar, kapı süsleri ya da kaplamalar yapabilirsiniz. Selin imzasıyla 18 milimetrelik işlenmemiş ahşap boncukları sizin için seçtik. 50 adet boncuktan oluşan bu set, ham haliyle tamamen sizin tarzınızı yansıtmanızı bekliyor. İstediğiniz şekilde renklendirin, biçimlendirin.

Boncuklarla eşyalarınıza bambaşka bir görünüm vermek için hemen tıklayın.

9. Hasır malzeme artık her yerde:

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Hasırın puflarda, halılarda, kilimlerde, dekoratif objelerde sık sık kullanıldığına artık ünlü markalara ait tüm mağazalarda şahit oluyorsunuz. Peki, lüks kategorisindeki bu ürünleri evinizde uygun bir maliyetle kendiniz yapmaya ne dersiniz? 6 milimetrelik kalınlığı ile EYM imzası taşıyan jüt hasır ipi sizin için seçtik. 10 metreden oluşan bu ipi güçlü bir yapıştırıcı ile vazo ya da kırlent gibi objelere sabitleyebilirsiniz. Kaliteli malzemeden oluşan ürün, uzun yıllar keyifle kullanmanız için ideal.

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10. Aman nazar değmesin!

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Nazardan korkmayan var mı? Hele vazgeçilmez hobi tutkusu ve yıllar içinde gelişen el yeteneği asla nazara gelmemeli! Siz de yaptığınız her esere bir nazar boncuğu iliştirip kendinizi sağlama almayı düşünebilirsiniz. Üstelik bir süre sonra her yerde bulunabilen bu uygun fiyatlı malzeme sizin de el işlerindeki imzanız haline gelebilir. Karşınızda Bitpazarı 50 Adetlik Nazar Boncuğu Seti! 10 milimetrelik geniş delikli bu boncuklar; bileklik, kolye, küpe ve bilezik yapımında kullanılabilir. Öte yandan makromelerin saçaklarına ve hasır iplerin ucuna iliştirmek için de nazar boncuğu uygun bir malzeme.

Uygun fiyata çok sayıda nazar boncuğuna sahip olmak için hemen tıklayın.

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