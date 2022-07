Kısırlaştırdığınız patili dostlarınız için en iyi kedi mamaları

Kısırlaştırma operasyonu kediler için oldukça önemli. Kısırlaştırıldıktan sonra hormonları değişen ve metabolizması yavaşlayan kedilerin iştahlarının da açıldığı gözlemlendi. Bu nedenle kısırlaştırılan kediler için üretilen mamaları tercih etmelisiniz. Kısırlaştırılmış kedilere uygun mamalar, daha çok yemeye meyilli olan patili dostunuz için besin ihtiyaçlarını karşılayan düşük kalorili mamalardır. Normal mamalara göre yağ oranı %50 daha düşük olan bu kedi mamaları, kedinizin günlük enerji ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılar. Haydi gelin hem dostunuzun çok seveceği hem ona çok iyi bakacak mamaları birlikte inceleyelim.

1. Eşsiz lezzetiyle: Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması

Obezite riskini en aza indiren kısırlaştırılmış kedilere uygun en iyi mama çeşitleri arasında yer alan Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması, kısırlaştırılan kedinizin günlük ihtiyacı olan tüm besinleri karşılar. İçeriğindeki optirenal sayesinde kedinizin böbrek sağlığını da korur. Kolay sindirilen lezzetli mama, kedinizin ideal vücut ağırlığını korumasını sağlar. Çıtır formda olan mama, kedinizin dişlerinde plak ve tartar oluşmasını da engelleyerek daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olur. Dostunuzun somon lezzetine bayılacağından hiç şüphemiz yok.

2. Mutlu kedilerin sırrı: Royal Canin Fhn Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kısırlaştırılmış kediler için üretilen mamaların protein, vitamin ve mineral değerleri diğer mamalara göre farklı. Antioksidanlarla güçlendirilen bu mamaların yağ oranı da oldukça düşük. Royal Canin Fhn Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması, kedinizin günlük enerji ihtiyacını karşılar ve içerdiği yüksek protein sayesinde kedinizin kas kütlesini korumasını sağlar. İçeriğindeki dengelenmiş mineral sayesinde kedinizin üriner sisteminin sağlığını koruyarak olası hastalıkların önüne geçer. Kedinizin cinsiyetine, yaşına, ağırlığına ve ırkına göre günlük mama porsiyonunu kolayca hesaplayabilirsiniz.

3. Daha az tüy dökümü için: Hill's Science Plan Genç Yetişkin Kısır Kedi Maması Ton Balıklı

Kilo kontrol formülüne sahip Hill's Science Plan Genç Yetişkin Kısır Kedi Maması Ton Balıklı, L-karnitin ilavesi ile kedinizin sağlıklı ve zinde kalmasına yardımcı olur. İçeriğindeki yüksek oranda L-lisin ve düşük orandaki yağ ile kedinizin atikliğini korur. 6 ay ila 6 yaş arasındaki kısırlaştırılmış kediler için uygun olan bu mamayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Mamayı tercih edenler, tüy dökümünün azaldığını ve kedilerinin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Kısırlaştırılmış kediniz için mama arayışındaysanız bu ürünü mutlaka denemelisiniz.

4. Veterinerlerin ve beslenme uzmanlarının tavsiyesi: Purina One Sığır Etli Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Kısırlaştırılmış kediler için en iyi mamalardan biri olan Purina One Sığır Etli Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması, kolay sindirimi ve dengelenmiş mineral içeriği sayesinde kedinizin dışkı kalitesini destekler. Gerçek et kullanılarak üretilen mama, yüksek ve kaliteli protein içerir. Ayrıca D vitamini ile kedinizin kemik sağlığını destekler. Kıtır mama taneleri ve kaliteli içeriği sayesinde kedinizin dişlerinde tartar oluşumunu da %40'a kadar azaltır. Omega-6 asitleri ve çinko ile kedinizin tüylerinin daha parlak ve sağlıklı olmasını sağlar. Kedinizin savunma mekanizmasını da güçlendirecek mamayı kaçırmayın.

5. Eşsiz lezzet: Reflex Plus Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Uygun fiyatlı ve güvenilir bir ürün arıyorsanız Reflex Plus Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi Maması'nı tercih edebilirsiniz. Mama, mısır koçanının hidrolize edilmesi ile elde edilen prebiyotikler içerir. Bu sayede sıfır kalori değeri ile kedinizin yağlanmasını önler ve obezitenin önüne geçer. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı da koruyucu olan prebiyotikler, kedinizin bağışıklık sistemini güçlendirir. L-carnitine, Omega 3 ve 6 ile zenginleştirilen mamayı 12 aydan büyük kediniz için kullanabilirsiniz. Reflex ile kısırlaştırılmış kediniz için mama arayışınız son bulacak.

6. Sağlıklı dişler için: Advance Somonlu Kısır Kedi Maması

Kısırlaştırılmış kediler hareketleri azaldığı için kilo alma daha yatkın olurlar. Diğer mamalarda yağ oranı %20 iken kısırlaştırılmış kediler için özel olarak üretilen mamalarda yağ oranı %10 seviyesindedir. Bir ve 10 yaş arasındaki kısırlaştırılmış kediler için Advance Somonlu Kısır Kedi Maması'nı güvenle tercih edebilirsiniz. Somon içeriği sayesinde daha kolay sindirilen mama, tanecikli yapısı ile tartar oluşumunu da önler. L-karnitin ve arpa ile iştahı kontrol ederek vücut yağını azaltır. İdeal sodyum seviyesiyle idrar yolunda kristal oluşumunu engeller. Böylece kedinizin daha sağlıklı ve mutlu olmasını sağlar.

7. Gurme kedilere: N&D Ocean Kuru Kedi Maması

Düşük yağ içeren ve hafif tadıyla ağızda dağılan ringa balığı içeren N&D Ocean Kuru Kedi Maması, gurme kedilerin tercihi. A, D vitamini ve Omega-3 asitleri bakımından zengin olan bu balık, kedinizin ihtiyacı olan neredeyse tüm besinleri içerir. İçeriğindeki portakal, kedilerin çok sevdiği bir meyve olmamasına rağmen kedinizin C vitamini ihtiyacını karşılayarak bağışıklığını güçlendirir. Düşük tahıllı mama, kedinize gün boyu dengeli bir enerji sağlar. GDO ve glüten içermez. Koruyucu atmosfer tabakası sayesinde besin değerlerini kaybetmeden ve bayatlamadan size ulaşır.

8. Alerji problemi olan kediler için: Felicia Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Tahıl oranı düşürülerek kısır kedilere özel olarak üretilen Felicia Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması, kedileriniz için en doğru tercihlerden biri. Yüksek oranda sindirilebilir hayvansal protein içeren mama, alerji hassasiyetine karşı özel olarak geliştirildi. Sığır eti, süt ürünleri, buğday, soya, patates, GDO ve yapay tatlandırıcı gibi alerjenler içermediği için kedinizde alerjik reaksiyon göstermez. Kısırlaştırıldıktan sonra yeme eğilimi artan kedinizde kilo alımını ve taş oluşumunu önler. Aynı zamanda içerdiği L-karnitin sayesinde fazla yağların yakılmasını sağlar ve kas oluşumunu destekler.

9. Kolay sindirilen: Friskies Somonlu ve Sebzeli Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kısırlaştırılmış kedilerin besin ihtiyaçları diğer kedilere göre farklı olduğu için onlara özel bir mama kullanmalısınız. Hangi mamayı seçeceğinize karar veremiyorsanız kolay sindirilen Friskies Somonlu ve Sebzeli Kısırlaştırılmış Kedi Maması'na göz atabilirsiniz. Taurin ile desteklenen içeriği sayesinde kedinizin göz ve kalp sağlığını korur. Kalsiyum içeriği ise diş ve kemikleri güçlendirir. Yağ oranı azaltılan mama, kedinizin aşırı kilo almasını önler. Omega 3 ve 6 ile hem kedinizin tüylerinin daha parlak olmasını sağlar hem tüy dökümünü en aza indirir.

10. Dengeli bir beslenme için: N&D Pumpkin Kuru Kedi Maması

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın! ''En iyi kısırlaştırılmış kedi maması hangisi?'' diye soruyorsanız cevabı burada. Neredeyse her kedi sahibinin adını duyduğu N&D markası, kedilerin hem sağlığını hem damak zevkini düşünüyor. N&D Pumpkin Kuru Kedi Maması, yüksek protein ve dengeli yağ formülü ile tam kedinize göre. İlave koruyucu içermeyen ürün, kedinizin sindirimini zorlaştırmaz ve gün boyu dengeli bir enerji sağlar. Mamaya geçmeye karar verdiğinizde daha önce kullandığınız mama ile dengeli bir şekilde karıştırarak geçiş yapmanız öneriliyor. Bu sayede kedinizin sindirim sistemi zorlanmadan mamaya alışabilir.

11. Kedinizin tüm besin ihtiyacını karşılayacak: Whiskas Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kısırlaştırılan kedilerin metabolizma hızı düşer ve kediler kilo almaya yatkın olurlar. Aynı zamanda iştahı %17 oranında artar ve enerji ihtiyacı %30 oranında düşer. Kısırlaştırılan kedilerde idrar yolunda taş oluşma riski de oldukça fazla. Bu nedenle kedinizin yeteri kadar su içip içmediğini de gözlemlemeniz gerekir. Lezzete önem veren kediler için özenle üretilen dışı kıtır, içi yumuşacık Whiskas Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi Maması, kedinizin besin ihtiyacını karşılar. Omega 6 ile kedinizin tüy sağlığını korurken çinko ile idrar yolu sağlığını destekler. Bir yaşından büyük kısırlaştırılmış kediniz için mamayı güvenle tercih edebilirsiniz.

12. Güçlü bağışıklık sistemi için: Jungle Somonlu Sterilesed Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Her kedi sahibi, kedisi için en iyisini ister. Kısırlaştırılmış kediniz için kaliteli mama arayışındaysanız Jungle Somonlu Sterilesed Kısırlaştırılmış Kedi Maması'nı denemenizi öneririz. Kedinizin sağlığını düşünen marka, birçok içeriği bir araya getirerek kedilerin sağlığını ön planda tutar. L-karnitin ile zenginleştirilen içeriği sayesinde patili dostunuzun ideal kilosunu, taurin ile de göz sağlığını korur. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilen mama taneleri kedinizin diş sağlığını destekler. E ve C vitaminleri ile bağışıklığının güçlenmesine yardım eder. Bu sayede kediniz hastalıklara karşı daha dayanıklı olur.

13. Tüy yumağı oluşumunu engelleyen: Exclusion Düşük Tahıllı Monoprotein Sığır Etli Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kurutulmuş sığır eti ile tek çeşit hayvansal protein içeren Exclusion Düşük Tahıllı Monoprotein Sığır Etli Kısırlaştırılmış Kedi Maması, doğal antioksidanlarla kedinizin sağlığını destekler. Kediler sıklıkla kendilerini temizler ve bir miktar tüy yutarlar. Eğer bu tüyler atılmazsa kedilere ciddi zarar verebilir. Mama, tüy yumağının vücuttan kolay bir şekilde atılmasını sağlar ve midede yumak oluşumunu önlemeye destek olur. İçerdiği somon yağıyla da tüy ve cilt bakımına yardımcı olur. Mısır, soya ve buğday gibi ağır tahıllar içermeyen kısırlaştırılmış kedilere özel bu mama oldukça kolay sindirilir.

14. Doğal içerikli: Proline Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Proline Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması, mükemmel tavuk lezzeti ve düşük tahıl içermesiyle kedinizin günlük besin ihtiyacını karşılar. Özel formülü ile kedinizin daha parlak tüylere sahip olmasını sağlarken bağışıklığını güçlendirir ve sindirim sistemini destekler. Bağışıklığı güçlenen kediniz tüm mikroorganizmalara karşı dirençli hâle gelir. Bir yaşını geçmiş ve kısırlaştırılmış tüm ırk kediler için kullanılabilen mama, taurin içeriği ile kedinizin göz ve kalp sağlığını destekler. E vitamini yönünden de oldukça zengin olan lezzetli mama, çinko ve biyotin de içerir.

15. Harika balık lezzeti: Dr.Sacchi Premium Düşük Tahıllı Kısır Kedi Maması

''Kısırlaştırılmış kedilere özel mamanın diğer mamalardan farkı nedir?'' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Kısırlaştırılmış kedi mamaları, düşük yağ ve tahıl oranı ile kedinizin ihtiyacı olan tüm besinleri içerir ve daha sağlıklı olmasına yardım eder. Dr.Sacchi Premium Düşük Tahıllı Kısır Kedi Maması, 10 kg'lık büyük ambalajı ile uzun süre kedinizi besler. Magnezyum düzeyi kontrollü olarak ayarlanan mama ile kediniz parlak tüylere sahip olurken üriner sistemi de desteklenerek olası hastalıklardan korunur. Düşük tahıllı, somon ve ton balıklı mamayı kediniz çok sevecek!

16. Bağırsak sağlığını destekleyen: La Vital Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kısırlaştırma operasyonu çoğu sağlık sorununun ve davranış bozukluklarının oluşmasını önceden engellediği için kediler için oldukça yararlı. Kısır kedilere özel üretilen ve kolay sindirilen La Vital Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması, bağırsak sağlığını destekleyen frukto-oligosakkarit içerir. Düşük kalorisi ile kedinizin kilo kontrolünü sağlamanıza yardımcı olur. Kedinizin böbrek sağlığını da düşünen mama, düşük oranda magnezyum içerir. Kalsiyum sayesinde ise hem kemik sağlığını korur hem dişlerde tartar oluşumunu önler. Kedinizin besin ihtiyacı ve ağırlığını göz önünde bulundurarak ona uygun bir beslenme uygulayabilirsiniz.