Kendinden 25 yaş büyük biriyle evlenen kadın yaşadığı pişmanlığı anlattı! 15 yıl sonra...

İlişkiye bakış açıları kişiden kişiye göre değişiyor. Bazıları gerçek aşkın önünde hiçbir engelin duramayacağını paylaşırken bazıları ise sağlıklı ilişki için çiftlerin benzer özelliklere sahip olmaları gerektiğini düşünüyor. Mirror'da kocasıyla olan yaş farkı yüzünden yaşadığı problemi anlatan bir kadın ilişkisini kurtarmak için tavsiye istedi.

"DELİCESİNE AŞIK OLDUK"

Nolan'a yazan kadın, "Ben 65 yaşına yeni girmiş bir erkekle evli 40 yaşında bir kadınım. 25 yaşımdayken tanıştık ve o 50 yaşındaydı ve dinamikti (yakın zamanda boşanmıştı). Delicesine aşık olduk. Çok yakışıklı, eğlenceli bir adamdı, bu yüzden evlenme teklif ettiğinde iki kere düşünmedim.

"AYNI ŞEYLERİ YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Dokuz ve 12 yaşlarında iki çocuğumuz oldu. Onlara bayılıyoruz ve bizi çok meşgul ediyorlar. Ancak evlilikte işler yolunda gitmiyor ve sorunlar yaklaşık bir yıldır devam ediyor. O sadece çok sinir bozucu hale geldi ve artık aynı şeyleri asla yapmak istemiyoruz. Yaş farkı hiçbir zaman sorun olmamıştı, ama sanırım şimdi olmaya başladı.

EMEKLİ OLMASINDAN RAHATSIZ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Daha da kötüsü, parası yettiği için kısa süre önce emekli olmaya karar verdi, ama şimdi bütün gün, her gün evin etrafında dolaşıyor ve bu beni rahatsız ediyor. Kendimi onun evden çıkıp bir şeyler yapmasını dilerken buluyorum ki bunun kulağa korkunç geldiğini biliyorum ama birlikteyken çok tartışıyoruz ve benim biraz zamana ihtiyacım var. Üzücü olan bu mesafeye gideceğimizden artık emin değilim. Herhangi bir düşüncen var mı?" dedi.

EMEKLİLİK YÜZÜNDEN SORUN YAŞAYAN BİRÇOK İNSAN VAR

Nolan, kendisine gelen bu üzücü itirafa "Sizin durumunuz, yaş farkından çok kocanızın emekli olmasıyla ilgili olabilir. Emekliliğiyle gerçekten mücadele eden ve birbirlerinin sinirlerini bozan insanlardan pek çok mektup alıyorum.

"ONUNLA YÜZLEŞ"

Ondan kaçmak yerine onunla yüzleş ve nasıl hissettiğin hakkında onunla konuş. Bazen kendi alanınıza ihtiyacınız olabilir ve bu iyi. Arkadaşlarınızı gördüğünüzden ve ilişkinin dışında da eğlendiğinizden emin olun. Ama sohbetten kaçmayın - ona evde zorlandığınızı çünkü her zaman birlikte olduğunuzu ve romantik hayatınız için pek bir şey yapmadığını söyleyin. Birlikte yapabileceğiniz eğlenceli bir şey olup olmadığını düşünün ve ona 85 değil 65 yaşında olduğunu hatırlatın.

EĞLENCELİ VAKİTLER GEÇİRİN

Bir çift olarak vakit geçirmek için fırsatlar yaratın - hafta sonu için dışarı çıkın veya bazı randevu gecelerinde planlayın. Evlilik için yolun sonu olmayabilir - sadece yolunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Yaştan çok tavırla alakalı bence. Aynı yaşta olan bazı çiftler tanıyorum ama bir partner hayata bakışlarından dolayı çok daha yaşlı görünüyor. İlişkiler kesilip kurutulmaz, sürekli değişirler ve bu, o yolculukta birlikte yol almakla ilgilidir." diyerek evliliğini kurtarmak için doğru iletişim kurulması gerektiğini paylaştı.







