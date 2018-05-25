KADIN

Kendinden 53 yaş küçük gençle evlendi

Arya Demir Arya Demir
AŞK HABERLERİ  | 25.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 6 torun sahibi 72 yaşındaki Almeda Errell, bir restoranda tanıştığı kendinden tam 53 yaş küçük olan 19 yaşındaki Gary Hardwick ile evlendi. Birbirlerinine ilk görüşte aşık olduklarını söyleyen çift, seks hayatlarının da dolu dizgin sürdüğünü belirtiyor.

Kendinden 53 yaş küçük gençle evlendi

72 yaşındaki kadın bir pizza restoranında tanıştığı 19 yaşındaki gençle çıkmaya başladıktan üç hafta sonra evlendi.

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Mirror'da yayınlanan habere göre, Almeda Errell isimli kadın Gary Hardwick ile üç haftalık dolu dizgin bir romantizm yaşadıktan sonra hayatını birleştirdi.

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Hazırlıkları sadece 6 gün süren düğün için damat, 137 pound harcadı. Daha önce de 77 yaşındaki bir kadınla ilişkisi olan Gary, "Hayallerimdeki kadını buldum ve ilişkimizin fiziksel tarafı da bundan daha iyi olamazdı. Kimyamız harika"diye konuştu.

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Çift, şu anda Almeda'nın genç kocasından üç yaş büyük torunuyla beraber Almeda'nın evinde yaşıyor.

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Gary ile mutluluğu bulduğunu söyleyen Almeda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:"43 yıllık evliliğin ardından bir başıma kalmıştım. Çalışırken durup dururken ağlamaya başlıyordum. İçten içe ruh eşimi arıyordum. 45 yaşındaki oğlumu da kaybedince yıkılmıştım. Genç birini aramıyordum ancak Gary birbenbire karşıma çıktı ve görür görmez onun hayatımın aşkı olduğunu anladım."

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49 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Gary, eşinin en küçük torunundan bile 3 yaş küçük. Torunlarına ve çocuklarına aşkını kanıtlayamayan Almeda, paylaşımları ile sosyal medyada 49 bin kişi tarafından ilgi ile izleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gary Hardwick Almeda Errell

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ilk düşüncelerde acaba kadının mal varlıgı nedir oluyor.
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