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    4. Kendine iyi bakmanın 10 yolu

    Kendine iyi bakmanın 10 yolu

    29.05.2024 19:43
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    Kendimizi sevebilmemizin, saygı gösterebilmemizin yolu kendimize iyi bakmaktan geçer. Çoğu zaman dış etkenlere kapılıp gideriz ve kendimizi unuturuz. Oysa hayatımızın ana kahramanı biziz... Hem ruhen hem de bedenen kendimize iyi bakmalıyız ve kendimizi geliştirmeliyiz. Siz iyi olmadığınız müddetçe başkalarına da iyi gidemezsiniz, bunu unutmayın. Gelin beraber kendimize bebekler gibi bakmanın yollarını inceleyelim!

    Kendine iyi bakmanın 10 yolu

    1.Bedenimize ve vücudumuza saygı göstererek beslenmemizi düzenli hale getirelim.

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    Yediklerimiz hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımıza etki eder. Renkli ve dengeli beslenme ile sağlıklı bir fiziğe ve huzurlu bir ruh haline sahip olabiliriz. Sebze, meyve, proteinler, sağlıklı yağlar... Yemek ayırt etmeden tüm mineral ve vitaminleri almaya dikkat edelim. Böylece enerjiniz yükselir ve günlerinizi daha verimli geçirebilirsiniz!

    2. Egzersiz yaparak bedensel ve ruhsal olarak arınalım.

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    Hareketsizlik beraberinde tembelliği getirir ve bir döngü içerisine gireriz. O yüzden motivasyonu yükseltip fiziksel aktivitelere yönelmeliyiz. Yoğunluğunuza göre değişkenlik gösterebilir, fakat haftanın en az iki gününü egzersize ayırmanız çok önemli! Tüm stresi, sıkıntıyı atarsınız. Bunun yanında fiziksel olarak güçlenirsiniz.

    3. Verimli uyku çekmeye dikkat edelim.

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    Uykumuzu aldığımızdan emin olmalıyız. Uyku demek gelişmek ve büyümek demek... Beynimizin gün içinde verimli bir şekilde işleyebilmesinin yolu uykunun kaliteli olmasından geçer. Bu yüzden gece güzel bir ortam ayarlayabilir ve 7-9 saatlik bir uykuya dalabilirsiniz.

    4. Stresi yönetmeyi öğrenelim.

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    Hayat her zaman beklediğimiz gibi ilerlemez. Aşmamız gereken engeller, göz yummamız gereken sıkıntılar ve daha nice problemler... Bizi strese sürükleyecek bu kadar etmen karşısında güçlü durmalıyız ve zihnimizi kontrol altına almalıyız. Meditasyon, yoga, sevilen bir aktivite ile uğraşma stresinizi azaltmanıza yardımcı olur.

    5. Bakım rutinleri oluşturarak bütünsel bir rahatlama yaşayalım.

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    Yüzümüzü yıkayıp bırakmak yerine öz bakım rutinimizi daha etkili hale getirebiliriz. Cilt, saç gibi bakımlar sayesinde güzelliğimize güzellik katarız. Kişisel hijyenin tam olarak gerçekleştirilmesi sayesinde aynada gördüğümüz kişiye aşık oluruz. Bu da özgüven artışını beraberinde getirir. Hem ruhumuzu hem de bedenimizi tüm kötülüklerden arındıralım!

    6. Yeni hobiler edinerek ilgi alanlarımızı keşfedelim.

    Kendimizle ilgili bilmediğimiz bir sürü şey var. Kendimizi keşfedebilmemiz için yeni aktivitelere yelken açmalıyız. Maceralara dalarak nelerden hoşlandığımızı ve neleri merak ettiğimizi görebiliriz. Bu yüzden hobi edinmekten korkmamalıyız. Zihnimizin rahatlaması için buna ihtiyacımız var.
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    7. Sosyalleşmeyi unutmayalım, kendimizi dışarı açalım.

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    Dışarı çıkmayı, insanlara selam vermeyi, içimizdekileri dökmeyi ve başkalarını dinlemeyi unutmamalıyız. Değer verdiklerimizle içilen bir kahve mutluluk vericidir. Öğrendiklerimizi, iç sıkıntılarımızı, her şeyi içimize atmak yerine yakın bir arkadaşa anlatmak rahatlatır. Ayrıca onları dinleyip onlara da iyi gelebilmek çok önemlidir. Değerli olduğumuz ve yalnız olmadığımızı anlarız.

    8. Yeteri kadar su içtiğimizden emin olalım.

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    Koşuşturmada unutulan şeylerden biri su içmektir. Oysa biri su içmektir. Oysa eksik olmaması gereken en önemli şeylerden biri sudur! Sağlığınızı korumanız için yeterli miktarda suyun vücudunuza girdiğinden emin olun. Günde en az 8 su bardağı içmeniz önerilmektedir.

    9. Destek almamız gerekiyorsa işinde yetkin olan insanlara başvuralım.

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    Daha önceden belirttiğimiz gibi akışta iken bir anda savrulabiliriz ve yolumuzu kaybedebiliriz. Ne yapmamız gerektiğini bilemediğimiz bu tür anlarda yetkin kişilere başvurabiliriz. Bir psikolog ile kendimizi daha iyi tanırız ve en istediğimizi anlarız. Bazen başkalarından yardım almak bizi daha fazla güçlendirebilir.

    10. Kendimizi tanıyalım ve kendimize uygun hedefler koyalım.

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    Ne istediğimizi bildikten sonra istediğimiz şeyleri gerçekleştirmek için adım atmalıyız. Hedefler koymak motivasyonumuzu arttırır. Uzun vadeli de olabilir kısa vadeli de hiç fark etmez. Önemli olan yolumuzu çizmek ve o yolda adım adım ilerleyebilmek. Eminim geriye dönüp baktığımızda ne kadar geliştiğimizi göreceğiz!


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