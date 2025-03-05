Kendine ne kadar vakit ayırabiliyorsun? Bu test gerçekleri ortaya çıkarıyor!

Çalışma, sosyal hayat ve sorumluluklar! Bunlar arasında kaybolmamak zor. Fakat kendinize zaman yaratarak huzurlu anlar yaşayabilirsiniz. Peki, siz hayatın akışında kendinize zaman yaratmayı başarabiliyor musunuz? Gelin, bu test ile gerçekleri ortaya çıkaralım!
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