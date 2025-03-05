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Kendine ne kadar vakit ayırabiliyorsun? Bu test gerçekleri ortaya çıkarıyor!

05.03.2025 10:28
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Çalışma, sosyal hayat ve sorumluluklar! Bunlar arasında kaybolmamak zor. Fakat kendinize zaman yaratarak huzurlu anlar yaşayabilirsiniz. Peki, siz hayatın akışında kendinize zaman yaratmayı başarabiliyor musunuz? Gelin, bu test ile gerçekleri ortaya çıkaralım!

Kendine ne kadar vakit ayırabiliyorsun? Bu test gerçekleri ortaya çıkarıyor!

Kendine ne kadar vakit ayırabiliyorsun? Bu test gerçekleri ortaya çıkarıyor!

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Gün içerisinde sadece kendine ayırdığın bir vakit oluyor mu?

Gün içerisinde sadece kendine ayırdığın bir vakit oluyor mu?
Her gün belirli bir zaman dilimini kendime ayırırım.
Bazen kendime ayırabiliyorum ama ihmal ettiğim zamanlar da oluyor.
Maalesef, gün içinde hep meşgulüm.
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Boş bir günün olduğu zaman nasıl değerlendirirsin?

Genellikle iş ve sorumluluklarımı hallediyorum.
Hobilerime yönelirim.
Yapılması gereken işleri tamamlar sonra kendime vakit ayırırım.
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Kendinle baş başa kalmayı ne kadar seviyorsun?

Kendinle baş başa kalmayı ne kadar seviyorsun?
Arada sırada güzel oluyor ama yanımda hep birilerini isterim.
Yalnız kalmayı ve kendime odaklanmayı çok severim.
Kendimle baş başa kaldığım bir an olmuyor ki...
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Telefonda ve sosyal medyada geçirdiğin zamanı bir düşün bakalım. Ne kadar vakit harcıyorsun?

Telefonda ve sosyal medyada geçirdiğin zamanı bir düşün bakalım. Ne kadar vakit harcıyorsun?
Telefon sürekli elimde, sosyal medyada kim ne paylaşmış sürekli bakarım.
Telefonu gerekli olmadığı sürece hiç elime almam.
Çok sık olmasa da sosyal medyada gezinmeyi severim.
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Kendine vakit ayırdığın zaman suçluluk hissediyor musun?

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Peki, en son ne zaman kendin için bir şey yaptın?

Peki, en son ne zaman kendin için bir şey yaptın?
Kendime bir şeyler almayı severim ama bir rutine oturmuş değil.
Her ay kendim için bir şey yapar ya da alırım.
Kendimin neye ihtiyacı olduğunu bile bilmiyorum.
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Boş bir vaktin olduğu zaman ne yaparak değerlendirirsin?

Arkadaşlarımla buluşur, kahve içerim.
Tek başıma sakin bir yürüyüşe çıkarım.
Boş vaktimde bile iş ile ilgilenirim.
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Son olarak! Kendine daha fazla zaman ayırabilmek ister miydin?

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Kendi hobi Philips Yaşam Kategorisi
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