KADIN

Kendini acımasızca eleştirenlere öyle bir cevap verdi ki...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 23.03.2018 14:15 | Son Güncelleme

Malezyalı Doreen Ching, 23 yaşında ve 4 çocuk annesi. Instagram hesabında çocuklarıyla olan fotoğrafları sık sık paylaşan Doreen, 'bu çocukların senin olduğuna inanmıyoruz' mesajlarını aldıktan sonra karnında oluşan doğum çatlaklarını paylaştı ve bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Kendini acımasızca eleştirenlere öyle bir cevap verdi ki...

Malezya'lı Doreen Ching'in karnı dört çocuk doğurduktan sonra doğal olarak gerginliğe uğradı ve doğum sonrasında çatlaklara neden oldu. 23 yaşındaki Doreen karnında oluşan çatlakları instagram hesabında paylaşınca ise olay oldu.

1

Doreen Ching o kadar genç gözüküyor ki insanlar evli ve çocuklu olduğuna inanamıyor.

4

Ching takipçilerine doğum lekelerini gösterdi. Fotoğraf 12 bin kez paylaşıldı, 23 bin beğeni aldı.

8

Üçüzleriyle birlikte toplam 4 çocuk doğurduktan sonra karnında derin yaralar oluşan Ching "Doğum odasından çıktıktan sonra ilk yaptığım şey karnıma bakıp ağlamak olmuştu" dedi.

5

Ancak şimdi karnında oluşan büyük yara izleriyle barışık bir hayat sürdüğünü söyledi. Doreen'in gönderisi deneyimlerine sempati duyan diğer annelerin yorumlarıyla dolup taştı.

3

Diğer yandan 4 çocuk annesi kadının paylaşımı erkekler tarafından yoğun olarak eleştirildi. "Çirkin" ve "iğrenç" olarak nitelendirilen fotoğrafa yorum yapan Doreen Ching, "Bana "çirkin" diyen birçok insan görüyorum ve bu beni çok hasta ediyor. Dünyadaki kadınlara hiç mi saygınız yok? Annenize ya da Eşinize? Ya da çocuk sahibi olmaya gücü olan bir kadına?" cümleleriyle hakaretlere yanıt verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doreen Ching doğum çatlağı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Çukur dizisine dengeleri değiştirecek Elvis geliyor!

Çukur dizisine dengeleri değiştirecek Elvis geliyor!

Şarkıcı Pamela'nın eski kocası Çukur'un Beyefendi'si Burak Sergen çıktı!

Şarkıcı Pamela'nın eski kocası Çukur'un Beyefendi'si Burak Sergen çıktı!

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Ne kadar oyuncak, o kadar mutsuzluk

Ne kadar oyuncak, o kadar mutsuzluk

Doğum fantezileri... Vajinal tohumlama nedir?

Doğum fantezileri... Vajinal tohumlama nedir?

Dört kez düşük yaptı, kontrole gidince...

Dört kez düşük yaptı, kontrole gidince...

Anne adayları, hamilelikte yoga yapmak için acele edin

Anne adayları, hamilelikte yoga yapmak için acele edin

'Bu röntgen oğlumun boğazındaki...'

'Bu röntgen oğlumun boğazındaki...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.