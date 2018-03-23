Kendini acımasızca eleştirenlere öyle bir cevap verdi ki...

Malezya'lı Doreen Ching'in karnı dört çocuk doğurduktan sonra doğal olarak gerginliğe uğradı ve doğum sonrasında çatlaklara neden oldu. 23 yaşındaki Doreen karnında oluşan çatlakları instagram hesabında paylaşınca ise olay oldu.

Doreen Ching o kadar genç gözüküyor ki insanlar evli ve çocuklu olduğuna inanamıyor.

Ching takipçilerine doğum lekelerini gösterdi. Fotoğraf 12 bin kez paylaşıldı, 23 bin beğeni aldı.

Üçüzleriyle birlikte toplam 4 çocuk doğurduktan sonra karnında derin yaralar oluşan Ching "Doğum odasından çıktıktan sonra ilk yaptığım şey karnıma bakıp ağlamak olmuştu" dedi.

Ancak şimdi karnında oluşan büyük yara izleriyle barışık bir hayat sürdüğünü söyledi. Doreen'in gönderisi deneyimlerine sempati duyan diğer annelerin yorumlarıyla dolup taştı.

Diğer yandan 4 çocuk annesi kadının paylaşımı erkekler tarafından yoğun olarak eleştirildi. "Çirkin" ve "iğrenç" olarak nitelendirilen fotoğrafa yorum yapan Doreen Ching, "Bana "çirkin" diyen birçok insan görüyorum ve bu beni çok hasta ediyor. Dünyadaki kadınlara hiç mi saygınız yok? Annenize ya da Eşinize? Ya da çocuk sahibi olmaya gücü olan bir kadına?" cümleleriyle hakaretlere yanıt verdi.