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Kendini iyileştiren katlanabilir iPhone ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Apple'ın geleceğin iPhone'u hakkında yeni bir patent aldığı iddia edildi. İddialara göre bu patent, Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone geliştirdiğinin en önemli kanıtlarından biri. Hatta bu iPhone gerçeğe dönüşürse, kendi kendini tamir eden iPhone hayali de biraz olsun gerçek olabilir.

Kendini iyileştiren katlanabilir iPhone ortaya çıktı!

Apple iPhone modellerini gelişen teknoloji ile birlikte yeniliyor. Bunun son çıkan iPhone 11 Pro Max ile ilk iPhone arasındaki farktan anlamak mümkün. Fakat Apple bir yandan geleceği de düşünüyor. Her geleceğini düşünen firma gibi Steve Jobs'ın mirası firma da Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ürünlerin veya teknolojilerin patentini alıyor. Apple'ın aldığı iddia edilen son iPhone patenti ise biraz enteresan.

KATLANABİLİR İPHONE KENDİ KENDİNİ ONARABİLİR

Techradar'ın haberiyle ortaya çıkan söz konusu patent, katlanabilir iPhone'lara yönelik. Ancak patenti daha da ilginç yapan bazı unsurlar var. Örneğin, ekranı gibi. Zira patente göre özel bir menteşe sistemiyle gelecek katlanabilir iPhone'un ekranı özel bir teknolojiye sahip olacak. Bu teknoloji ile birlikte ekran ezikleri veya çizikleri kendi kendini tamir edilecek. Yani iPhone ekran çizilme sorunu gibi sorunlar, bu patent gerçeğe dönüşürse tarihin tozlu sayfalarına karışacak.

HARİCİ UYARANLAR KATLANABİLİR EKRANI TAMİR EDECEK

Katlanabilir iPhone teknolojisinde aslında övgüyü Apple değil, bilim insanları hak ediyor. Çünkü bilim insanları, bundan çok çok önce çeşitli türden, insan derisi gibi kendi kendini tamir edebilen materyaller üretmeyi başardı. Patent ile gelen iddialara göre, Apple ise bu materyallerin iPhone ekranında kullanılması için çalışıyor. Bunun için ise ısı, ışık, elektrik akımı veya başka türden harici uyaranlar kullanıldığı, ekranın kılcal çiziklerinin ve küçük eziklerinin böylece onarıldığı söyleniyor.

APPLE YOL KATETMİŞ OLABİLİR

Katlanabilir telefonlar, oldukça işlevsel olsalar da ekranları hala normal akıllı telefonlar kadar dayanıklı değil. Hatta katlanabilir telefonları tecrübe eden birçok insan, ekranın tırnak baskılarıyla bile çizilebildiğini dile getiriyor. Bu yüzden katlanabilir akıllı telefonların özellikle ekran noktasında katetmeleri gereken daha çok yol var. Apple ise, iddia edilen patent ile bu yolu katetmeye çoktan başlamış olabilir.

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