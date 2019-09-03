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Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

Bakırköy ve Bahçelievler'de kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle turistlerin parasını çaldığı öne sürelen Pakistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı - Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle Lübnan uyruklu bir kişinin 500 dolarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Lübnan uyruklu Mohammad Alachı A. (49) 24 Ağustos'ta Şenlikköy Mahallesi'nde bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle 500 dolarını çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kullandığı aracın plakasını belirledi.

Aracın kiralık olduğunu tespit eden ekipler, aracı Aksu Caddesi'nde durdurdu. Aracı kullanan Pakistan uyruklu Jan M. (42) gözaltına alındı.

İncelemede şüphelinin aynı yöntemle 12 Ağustos'ta Bakırköy'de Hammoud M'nin 500 dolarını, 19 Ağustos'ta Bahçelievler'de Abdurrahman Hussein M'nin 2 bin 200 doları ile 105 lirasını çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Bakırköy Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık

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