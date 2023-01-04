Kendinize yaptığınız en büyük kötülük! Böbrekleri resmen bitiriyor... Böbrek taşlarına neden oluyor

Yeterli miktarda su içmenin böbrekler için ne kadar önemli olduğu biliniyor. Ancak gün içerisinde su içmek unutulabiliyor veya başka içeceklerin su içimini karşıladığı düşünülüyor. Masum sanarak içtiğimiz birçok meşrubat öncelikle böbrekler olmak üzere birçok organın sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlara göre gün içerisinde tüketilen iki bardak meşrubat bile kronik hastalıklara neden olmak için yeterlidir.

BÖBREKLER HAYATIMIZ İÇİN ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Karın boşluğumuzda bulunan böbrek, vücudumuzu idrar yoluyla suda çözünen zararlı, gereksiz maddelerden arındıran en önemli boşaltım organlarımızdan biridir. Atık maddelerin, ilaç kalıntılarının kandan uzaklaştırılmasında önemli rol oynar ve temel işlevi, kan basıncımızın yanı sıra tuz ve su dengemizi düzenlemektir. Bu denge bozulursa, yaşam tarzımızı önemli ölçüde değiştirebilen böbrek hastalığı gelişebilir.

ŞEKERLİ İÇECEK ZARARLARI GÖZ KORKUTUYOR

Beslenme uzmanlarına göre en kötü kararlardan biri susuzluğunuzu şekerli gazlı içeceklerle gidermek çünkü bu lezzetler en sağlıksız içecekler listesinin başında geliyor ve aynı zamanda böbreklerimizin en büyük düşmanları . Susuzluk giderici diyet kategorisine girse bile bu gerçek değişmez. Şekerli içecekler kilo aldırıp dişlere zarar vermelerinin yanı sıra uzun süreli böbrek hastalığına da neden olabiliyor . Araştırmalar, yüksek kan şekerinin böbreklerdeki kan damarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini gösteriyor. Şikayetlerin olması için haftada dörtten fazla gazlı içecek tüketmek yeterlidir.

DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR

Ayrıca, yüksek kan şekerinin sadece böbreklere zarar vermediğini, aynı zamanda diyabet için bir risk faktörü olabileceğini de bilmelisiniz . Bu nedenle şeker hastaları ve böbrek sorunları ile mücadele edenler tatlı meşrubat tüketimini tamamen önlemeli veya en azından azaltmalıdır.

DİYET KOLA DA BÖBREK TAŞLARINA NEDEN OLABİLİR

Zararlı herhangi bir yiyecek, içecek veya başka bir şey tükettiğimizde, böbreklerimiz bunları vücudumuzdan uzaklaştırmakla görevlidir. İster şekerli ister diyet olsun, tüm asitli içecekler çok miktarda tüketildiğinde böbrek taşlarına da neden olabileceğinden böbreklere önemli ölçüde zarar verebilir. Bu tür bir değişikliğe , idrardaki mineral ve asit seviyelerinin dengesini bozan gazlı içeceklerin fosforik asit içeriği neden olur. Kola söz konusu olduğunda ılımlılık özellikle önemlidir, çünkü bu içecek çok yüksek bir fosforik asit seviyesine sahiptir.

GÜNDE İKİ BARDAKTAN FAZLA KOLA İÇMEK ÇOK RİSKLİ

Bu nedenle böbrek taşı olan veya böbrek hastalığı olan kişiler kola ve benzeri içeceklerden uzak durmalıdır. Ancak günde ikiden fazla kola , tamamen sağlıklı kişilerde bile böbrek hastalığı riskini artırabilir. Yapay tatlandırıcılarla tatlandırılmış kola sevenler, şeker içenlerle aynı risk altındadır. Uzmanlar, diyet tatlandırıcılarla yapılan ve özellikle kadınların vücudunda günde iki porsiyon alkolsüz içecek tüketmenin böbrek fonksiyonlarının bozulma olasılığını iki katına çıkardığını testlerle doğruladılar .

DİŞLERİ DE MAHVEDİYOR

Şekerli ve diyet meşrubatların aşırı tüketimi sadece böbreklere değil dişlere de zarar verir. Asit, diş minesini zayıflatabilir ve bu da diş çürümesine yol açabilir. Şekerli içecekler sadece yetişkinler tarafından değil çocuklar tarafından da keyifle tüketilir ancak genellikle sağlıklı besinler yerine meşrubat içtikleri için çok daha büyük bir tehlikeye maruz kalırlar.

