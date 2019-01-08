KADIN

Kendinizi kırmızı halıda gibi hissedeceksiniz! İşte fotoğraflarda güzel çıkmanın 12 yolu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Fotoğraflarda her zaman kendimizden emin ve güzel görünmek isteriz, ancak yanlış poz ve açı nedeniyle, her şey boşa gidebilir. Sizin için fotoğraflarda harika görünebileceğiniz, vüdunuzun kıvrımlarını ortaya çıkaracak 12 basit poz listesi hazırladık.

Kendinizi kırmızı halıda gibi hissedeceksiniz! İşte fotoğraflarda güzel çıkmanın 12 yolu

NUMARA 1

1

Bu en kolay ve en güzel pozlardan biridir! İki elinizi de kalçalarınıza yerleştirin, biri diğerinden biraz daha alçakta duracak şekilde. Bu poz, kollarınızla gövde arasında boşluk oluşturur ve bel ve kollarınızın daha ince görünmesini sağlar.

NUMARA 2

2

Bu poz birincisine çok benziyor, ancak bu sefer sadece bir kolunuz yanınızda dursun. Modelin de poz verdiği gibi, vücudunuzu kameraya doğru çevirin ve serbest kolunuzun yönünde biraz eğin.

NUMARA 3

3

Yakınınızda bir çit, bir masa ya da yaslanabileceğiniz herhangi bir şey varsa görseldeki gibi yaslanın. Omuzlarınızın çok fazla açılmadığından emin olun - bu, boynunuzun kaybolmasına neden olabilir!

NUMARA 4

4

Kollarınızla her zaman belirli bir şey yapmanıza gerek yok. Samimi ve rahat bir pozisyonda bırakabilirsiniz. Aynı şey bacaklarınız için de geçerli. Yine de bir ipucu: kilonuzu bir tarafa kaydırmak her zaman daha iyidir.

NUMARA 5

5

Ayrıca dirseklerinize de yaslanabilirsiniz. Bu durumda, fotoğrafı yandan çekmek daha iyidir. Bu poz vücudunuzun hatlarını ve kollarınızı vurgulayacaktır.

NUMARA 6

6

Çoğu zaman, basit pozlar en başarılı olanlardır. Vücudunuzu biraz bükerken, ağırlığınızı bir tarafa kaydırın. Siluetiniz S harfi şeklinde olacak.

NUMARA 7

7

Bu portre çekimleri için mükemmel bir poz. Kollarınızı dirseklere doğru bükün ve başınızı biraz yana yaslarken hafifçe yükseltin.

NUMARA 8

8

Bu poz portre çekimleri için mükemmeldir. Modelin de gösterdiği gibi bir dal üzerine hafifçe yaslanın ancak tam ağırlığınızı vermeyin.

NUMARA 9

9

Kollarınızla ne yapacağınızı bilmiyorsanız, endişelenmeyin! Ellerinizi ön ceplerinize koyabilirsiniz. Ancak, cebinizdeki ellerin serbest - rahat olduğundan emin olun. Bu eşsiz ama çok basit bir poz.

NUMARA 10

10

Bu bir portre çekimi için en basit poz! Bu açıdan çekilmiş bir fotoğraf çok gurur verici ve ince görünmenizi sağlayacak. Kendinizi kameraya doğru biraz eğin, sırtınızı düzeltin ve çenenizi kaldırın

NUMARA 11

11

Bu portre çekimi için iyi sonuç veren başka bir poz. Ellerinizi duvara getirin ve hafifçe eğin. Tüm dikkat yüzünüzde olacak.

NUMARA 12

12

Genelde kolları ve bacakları bağlamak karşı tarafa negatif bir iletişim verebilir. Ancak, bu numarayı fotoğraflarda denemekten hiçbir zarar gelmez. Bu poz omuzlarınızı düzeltir ve boynunuzu uzatır. Daha da önemlisi, kendinizden emin gösterir.

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