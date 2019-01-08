Kendinizi kırmızı halıda gibi hissedeceksiniz! İşte fotoğraflarda güzel çıkmanın 12 yolu

NUMARA 1

Bu en kolay ve en güzel pozlardan biridir! İki elinizi de kalçalarınıza yerleştirin, biri diğerinden biraz daha alçakta duracak şekilde. Bu poz, kollarınızla gövde arasında boşluk oluşturur ve bel ve kollarınızın daha ince görünmesini sağlar.

NUMARA 2

Bu poz birincisine çok benziyor, ancak bu sefer sadece bir kolunuz yanınızda dursun. Modelin de poz verdiği gibi, vücudunuzu kameraya doğru çevirin ve serbest kolunuzun yönünde biraz eğin.

NUMARA 3

Yakınınızda bir çit, bir masa ya da yaslanabileceğiniz herhangi bir şey varsa görseldeki gibi yaslanın. Omuzlarınızın çok fazla açılmadığından emin olun - bu, boynunuzun kaybolmasına neden olabilir!

NUMARA 4

Kollarınızla her zaman belirli bir şey yapmanıza gerek yok. Samimi ve rahat bir pozisyonda bırakabilirsiniz. Aynı şey bacaklarınız için de geçerli. Yine de bir ipucu: kilonuzu bir tarafa kaydırmak her zaman daha iyidir.

NUMARA 5

Ayrıca dirseklerinize de yaslanabilirsiniz. Bu durumda, fotoğrafı yandan çekmek daha iyidir. Bu poz vücudunuzun hatlarını ve kollarınızı vurgulayacaktır.