Kendisi de maske takmayan adam maske takmayanlara küfür ederken kameralara takıldı

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşanan olayda çocuğunu okula bırakan, maskesiz bir babanın çocuğuna ve maske takmayan diğer insanlara küfür ederken ki videosu sosyal medyada viral oldu.

Kendi kızına çok ağır hakaretler eden öfkeli baba, kendi maskesi olmamasına rağmen etrafta maskesiz dolaşan insanlara da çok ağır hakaretlerde bulundu. Etraftaki öğrencilere "Maskeni tak, seni pislik." Diye bağıran öfkeli babayı civardan geçen birileri video aldı. Çektiği videoyu TikTok’ta paylaşan bir kullanıcı olayın herkes tarafından duyulmasını sağladı. Orada bulunan velilerden biri maskesiz öfkeli babayı sakinleştirmeye çalışsa da başarısız oldu.

Uzun süren koronavirüs karantinası sonrası Melbourne'de okullar geçtiğimiz pazartesi günü açıldı.

