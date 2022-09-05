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Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı! Hem işinden hem tazminatından oldu

05.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çalıştığı fabrikada kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen kişiye tokat attığı için tazminatı verilmeden işten çıkartılan Kani Yılmaz, eşi ve çocuklarıyla birlikte fabrika önünde eylem yapıyor. Dikkat çekebilmek için aracına pankartlar asan Yılmaz, sesini duyurabilmek için de sloganlar atıyor. Süreci anlatan Kani Yılmaz, "Buradan herkese soruyorum, şahsın teki karşınıza geçse, ana, avrat size küfür etse kendinizi ne kadar tutabilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı! Hem işinden hem tazminatından oldu

Otomotiv parçaları üreten bir fabrikada 6 yıldır çalışan Kani Yılmaz'a (36), iddiaya göre kendisiyle aynı bölümde çalışan başka bir işçi sürekli hakaret ve küfür etmeye başladı. Hakaretlere dayanamayan Yılmaz, annesine küfür ettiği ileri sürülen şahsa tokat attı. Bunun ardından Yılmaz ve diğer şahsın işine son verildi. Tokat attığı için işten çıkarılan Yılmaz, 6 yıldır çalıştığı için hakkı olan tazminatından da oldu. Epilepsi hastası olduğu için hiçbir yerde iş bulamadığını söyleyen Yılmaz, şimdi tazminatını alabilmek için mücadele veriyor. Eşi ve biri 3 buçuk diğeri 7 yaşında olan iki çocuğuyla her gün fabrikanın önüne gelen Yılmaz, burada tek başına eylem yapıyor. Dikkat çekebilmek için aracına pankartlar asan Yılmaz, sesini duyurabilmek için de sloganlar atıyor.

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"KARŞIMA GEÇTİ VE BANA ANA, AVRAT SÖVDÜ"

Süreci anlatan Kani Yılmaz, "Nerede bir personel açığı varsa oraya sürüldüm ve orada çalıştırıldım. Şahıs; emekliliği gelmiş, primi dolmuş, pandemi zamanından bu yana işten, güçten tamamıyla elini, ayağını çekmiş ve çıkartılmayı bekliyordu. Ben başta olmak üzere sağa, sola sataşarak kendisini çıkarttırmanın derdindeydi. Kendimi bildiğimden bu yana epilepsi hastasıyım. Ama bayılma, nöbet geçirme gibi herhangi bir sıkıntım yok 15-20 yıldır. Düzenli olarak ilaç kullanıyorum. Bu şahıs geldi sürekli beni aşağılayıcı, küçük düşürücü, arkadaşlarımın yanında onurumu kırıcı, rencide edici laflar kullandı. ‘Koca kafalı’, ‘Öküz kafalı’, ‘Deli’ ve daha ağza alınmayacak laflar söyledi. Ben bunu amirlerime memurlarıma, başımdaki mühendislerime, iş veren olarak insan kaynaklarına dahi söyledim. İş yerimde sendika var, onlara da söyledim. Hiçbir konuda işlem yapılmadı. En son bu şahıs geldi, karşıma geçti ve bana ana, avrat sövdü. Anama, bacıma küfür ederek bana hakaretler etti. Buradan herkese soruyorum, şahsın teki karşınıza geçse, ana, avrat size küfür etse kendinizi ne kadar tutabilirsiniz? Bütün erkeklere bunu soruyorum, bütün iş verenlere bunu soruyorum, kendinizi ne kadar tutabilirsiniz? Ben de haklı olarak, bu şahsı kaç sefer uyarmama rağmen ‘Git kardeşim, belanı benden bulma, beni de ekmeğimden etme’ dememe rağmen, işverenin de hiçbir önlem almamasıyla birlikte küfürden sonra ağzının ortasına bir tane vurmak zorunda kaldım” dedi.

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"BEN EKMEK YEMEYECEK MİYİM?"

Bu olayın neticesinde tazminatsız, kıdemsiz, ihbarsız hatta işsizliği dahi verilmeden işinden çıkarıldığını kaydeden Yılmaz, “Bu da işverenin işine geldi, tabii ki işine gelir. Bugün benim tazminatım, ihbarım, kıdemim, hepsi içinde 70-80 bin lira para yapıyor. Az para değil. Ben bugün çocuğumla buradayım, bu parayı da iş verene bırakmamanın derdindeyim. Benim paramı yedirmem. Şu çocukların nafakasını yedirmem, boğazında kalır. Ben kiracı adamım, engelliyim. Şurada bir sürü fabrika var. Epilepsi hastası olduğumu duyan fabrikalar, iş verenler ‘Kusura bakmayın, epilepsi hastasına iş veren olarak biz onay vermiyoruz. Biz onay versek dahi doktorumuz onay vermiyor’ diyorlar. Ben ekmek yemeyecek miyim? Ben kazanmayacak mıyım? Ben geçimimi sağlamayacak mıyım? Paramı alana kadar gerekirse buraya kamp kuracağım, gerekirse buraya çadır kuracağım, buradayım. Sadece bir tokat yüzünden elimden aldıkları 6 yıllık tazminatımı vermelerini istiyorum” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Tokat Küfür
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