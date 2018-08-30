Adana'da olay! Travesti polisi ısırdı

Edinilen bilgiye göre, önceki gün bir kadının darp edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ne gitti. Polis olay yerine geldiğinde yerde yatan bir kadın olduğunu gördü. Polislerden biri kadına yaklaşıp yardım etmek isterken kadın çantasıyla polisin yüzüne vurdu.
Bu arada oradaki bir kişi de yere düşen polise vurmaya başladı. Bunun üzerine diğer polisler yerden kalkan kadın ve erkeği etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Bu arada polisin şahısları gözaltına aldıktan sonra kadın oluğu bildirilen kişinin İdil Ş. isimli travesti olduğu, erkek şahsın ise sevgilisi Tayyar D. (29) olduğu belirlendi.
"KİMSEYİ ISIRMADIM"
Zanlılar polis merkezine götürülerek sorguya alındı. Zanlılardan İdil Ş. ifadesinde çok alkollü olduğunu, sevgilisi olan Tayyar D.'nin kendisini otomobiline alarak bir yere götürdüğünü daha sonra sebebini hatırlamadığı bir olaydan dolayı tartıştıklarını, kendisini darp ettiğini, daha sonra yerde yatarken bir kişinin geldiğini, çantasıyla ittiğini daha sonradan o kişinin polis olduğunu öğrendiğini, bu nedenle polislerin hem sevgilisini hem kendisini darp ettiğini anlatarak, "Ben kimseyi darp etmedim, kimseyi ısırmadım" dediği öğrenildi.
POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Zanlı Tayyar D. de suçlamaları kabul etmedi. İki zanlı da polislerden şikayetçi oldu. Zanlılar ifadelerinin ardından polise mukavemet ve darp suçlarından adliyeye sevk edildi.
İHA
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