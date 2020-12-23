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Kendisine yemek verilen sokak köpeği sevincinden ağladı

23.12.2020 15:24 | Son Güncelleme:
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Kendisine yemek verilen sokak köpeği sevincinden ağladı

Aç olduğu her halinden belli olan ve sokakta bir yabancı tarafından beslenen köpek, sevinçten ağladı.

Bu haftanın başında Çin’in kuzeyindeki Şansi bölgesinde bir parkın yanında bulunan köpek, paylaşılan görüntüde iki ayağı üzerinde yemek için yalvarıyor gibi görünüyor.

Köpeği videoya çeken kadın ise ona bir sosis veriyor. Görüntülerde, kadın ertesi gün köpeği bulmak için tekrar parka geliyor. Heyecanlı köpek dün tanıştığı kadını tanıyor ve kuyruğunu sallayarak ona selam veriyor.

Kendisine sosis verilince sevinçten ağladı.

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Kadın köpek için getirdiği atıştırmalıkları çıkarmasıyla, sevimli yavru tekrar gözyaşlarına boğuldu. Yerel bir gazeteye konuşan kadın köpeği arabasına götürmeye çalıştığını, ancak başaramadığını söyleyerek “Köpeği gördüğümüzde ben ve arkadaşım parka doğru gidiyorduk. Ona yiyecek verdiğimizde ağlamaya başladı. Bir kez onu arabaya almak istedim ama binmeyi reddetti ve geri atladı. Köpek kendisini kaçıracağımızdan korktu. Genelde köpekleri kaçırmadan önce yiyecekle kandırıyorlar” dedi. Kadın köpeği görmek için tekrar parka gitse de, onu bulamadı.

Kadını ikinci kez gören yavru köpek kuyruğunu sallayarak kadını selamladı.

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Köpeği bulamadığını söyleyen kadın “Birkaç gündür onu arıyorum ama bulamadım. Sokaktaki temzilik işçilerine de soracağım” dedi.

Sokak köpeğinin videosu internette viral oldu. Bir kullanıcı “Çok anlamlı bakan bir köpek, lütfen ona zarar vermeyin” derken, başka bir kullanıcı da “Umarım köpek kaçırılmamıştır” yorumunda bulundu.

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