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Kendisini aldattığını iddia ettiği eşini sokak ortasında bıçakladı

01.09.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Afganistan uyruklu Faiz Mohammed Nazari (43), tartıştığı eşi Gülnar Nazari'yi (29) sokak ortasında bıçakladı. Karnınıdan yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde "Eşimin beni aldattığını öğrendim. Tartıştık ve bıçakladım" dediği öğrenildi.

Kendisini aldattığını iddia ettiği eşini sokak ortasında bıçakladı

Olay, gece yarısı Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistanlı Faiz Mohammed Nazari, eşi Gülnar Nazari ile kendisini aldattığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Faiz Mohammed Nazari, eşini sokak ortasında bıçakla karnından yaraladı. Kanlar içinde kalan Gülnar Nazari, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli gözaltına alındı. Suç aleti bıçakla yakalanan şüpheli ilk ifadesinde "Eşimin beni aldattığını öğrendim. Tartıştık ve bıçakladım" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Konya
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