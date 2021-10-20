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Kendisini darbeden kocasını bıçaklayarak öldürdü

20.10.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde Gülten E. (54), eve alkollü gelip, kendisini darbeden eşi Osman E.'yi (58) 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polisin gözaltına aldığı Gülten E.'nin, kendisine saldıran eşi elinden düşürünce bıçağı aldığı öğrenildi.

Kendisini darbeden kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Osman E., iddiaya göre, eve alkollü gelince eşi Gülten E. ile aralarında tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman E., eşini darbedip, bıçakla saldırmaya çalıştı. Bu sırada eşinin yere düşürdüğü bıçağı alan Gülten E., "Üzerime gelme" dedi. Arbede devam edince Gülten E., eşini 5 yerinden bıçakladı.

KURTARILAMADI

Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Osman E., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülten E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Osman E.'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gülten E.'nin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

fghtut

(DHA)

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Adana
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