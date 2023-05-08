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Kendisini döven oğlundan şikayetini geri çekti! 13 yıl hapis cezası alınca gözyaşı döktü

08.05.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da annesine şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiği suçlamasıyla yargılanan 39 yaşındaki Serdar Zengin, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğlundan şikayetçi olduğu için vicdan azabı çektiğini söyleyerek davadan vazgeçtiğini belirten 74 yaşındaki Meliha Zengin cezayı duyunca büyük üzüntü yaşadı.

Kendisini döven oğlundan şikayetini geri çekti! 13 yıl hapis cezası alınca gözyaşı döktü

Bolu Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl alkol bağımlısı olduğu belirtilen Serdar Zengin, cezaevinden çıktıktan sonra annesi Meliha Zengin'den sürekli para isteyip şiddet uygulayarak ölümle tehdit etti. Meliha Zengin, polis merkezine giderek, oğlundan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Serdar Zengin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Hakaret', 'Kadına karşı tehdit', 'Konutta ve eklentilerinde yağma', 'Konutta gece silahla yağma ve mala zarar verme' suçundan dava açılan Serdar Zengin, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmada ifade veren anne Meliha Zengin, vicdan azabı çektiğini ifade ederek oğlundan şikayetçi ve davacı olmadığını söyledi.

Serdar Zengin ise "Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Anneme karşı tehdit ve şiddet uygulamadım. Para isteğim doğru, vermeyince de tepki göstermedim. Psikolojim zaman zaman yerinde olmuyor. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

13 YIL CEZA ALDI

Mahkeme, sanığı tehdit suçundan 4 yıl 7 ay ve yağma suçundan 8 yıl 5 ay olmak üzere toplam 13 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cezayı duyan Meliha Zengin, "Oğlum bu kadar yıl hapiste duramaz. Kendisine bir şeyler yapar." diyerek gözyaşı döktü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu şiddet

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