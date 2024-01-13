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    4. Kendisini 'ekoseksüel' olarak tanımladı! Meşe ağacıyla ilişkisi olduğunu söyleyince viral oldu... "Hiçbir insanla kıyaslanamaz"

    Kendisini 'ekoseksüel' olarak tanımladı! Meşe ağacıyla ilişkisi olduğunu söyleyince viral oldu... "Hiçbir insanla kıyaslanamaz"

    13.01.2024 15:51 | Son Güncelleme:
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    45 yaşındaki Sonja Semyonova kendisini 'ekoseksüel' olarak tanımlayarak bir meşe ağacıyla duygusal ilişkisi olduğunu söyledi. Hayatının büyük bir bölümünde kendisini yalnız hissettiğini özellikle koronavirüs pandemisi sırasında tanıştığı meşe ağacıyla aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu dile getiren Semyonova, "İçimdeki boşluğu doldurdu. Meşe ağacıyla erotik bir ilişki içindeyim" dedi.

    Britanya Kolumbiyası'nın Vancouver Adası'nda yaşayan 45 yaşındaki Sonja Semyonova isimli bir kadın, meşe ağacıyla bir ilişkisi olduğunu ve daha öncesinde kimsenin kendisine bu şekilde hissettiremediğini söyledi. Koronavirüs pandemisi sırasında sık sık parkta yürüyüşe çıktığını belirten Semyonova, "Bütün kış boyunca haftanın 5 günü ağacın yanında bir patikada yürüyordum. Ağaçla bir bağlantı fark ettim. Ona yaslanıyordum. O kadar büyük ve o kadar eski bir şeyin sırtımı tutmasıyla kendimi güvende hissetmeye başladım" dedi.

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    Ağaçla fiziksel bir eylemde bulunmadığını belirten Sonja, doğadan aldığı duyguların insan cinselliğiyle aynı olmadığının altını çizdi. Ekoseksüelliğin fiziksel cinsellikten farklı olduğunu belirten Semyonova, "Mevsimlerin değişimini izlemek benim için erotik bir eylem. İnsanlarla seks ile ekoseksüellerin doğayla hissettiği erotizm arasında benzerlikler vardır, ancak onlar aynı değil" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Cinsellik meşe ağacı
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