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  4. Kendisini karantinaya alan Merkel telekonferansla basın toplantısı düzenledi

Kendisini karantinaya alan Merkel telekonferansla basın toplantısı düzenledi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 02:44 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeleri 2008'deki banka ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu belirtti. Merkel, evde karantinada nasıl zaman geçirdiğinin sorulması üzerine, "Bakanlar Kurulu toplantısına şahsen katılmayı ve yüz yüze görüşmeleri özledim" ifadelerini kullandı.

Kendisini karantinaya alan Merkel telekonferansla basın toplantısı düzenledi

Koronavirüsten korunmak amacıyla evinde karantinada bulunan Başbakan Merkel, katıldığı görüntülü AB Zirvesi sonrası telekonferansla bir basın toplantısı düzenledi.

"SALGININ ETKİLERİ 2008 KRİZİNDEN KÖTÜ"

Merkel burada yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs salgının etkileri 208 yılındaki banka ve finans krizden daha kötü'' dedi.

Merkel ayrıca koronavirüse karşı mücadeleyi AB olarak birlikte ele almaya kararlı olduklarını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle ülkede alınan önlemleri hafifletmek için henüz bir neden görmediğini vurgulayan Merkel, vatandaşlarından sabırlı olmalarını istedi.

"KARANTİNADA NASIL ZAMAN GEÇİRİYORSUNUZ" SORUSUNA YANIT

Merkel evde karantinada nasıl zaman geçirdiğinin sorulması üzerine, ''Çok sayıda görüntülü ve telefon görüşmesi yapıyorum. Bakanlar Kurulu toplantısına şahsen katılmayı ve yüz yüze görüşmeleri özledim'' ifadelerini kullandı.

(AA)

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Almanya merkel koronavirüs

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