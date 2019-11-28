HABER

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 1 yıl 3 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 18:30 | Son Güncelleme

BOLU'da, kendisini polis olarak tanıtıp, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan İbrahim Demir, 1 yıl 3 ay hapis ile 2 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, kendisini polis olarak tanıtıp, telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan İbrahim Demir, 1 yıl 3 ay hapis ile 2 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Demir, İbrahim K. isimli vatandaşı arayarak kendisini kamu çalışanı olarak tanıttı. İbrahim Demir, İbrahim K.'nın iki farklı hesaba toplamda 11 bin lira para yatırmasını sağladı. Dolandırıldığını anlayan İbrahim K., İbrahim Demir'den şikayetçi oldu. Uzlaşma sayesinde İbrahim K., yolladığı paranın 4 bin lirasını almayı başardı. Olayın ardından İbrahim Demir hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık İbrahim Demir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada dolandırıldığını iddia eden İbrahim K. de hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında mahkeme heyetinden sanığa dolandırıcılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ile 5 bin güne kadar para cezası verilmesini talep etti. Mütalaanın ardından son sözleri sorulan sanık hakkındaki suçlamaları reddetti.
İbrahim K. ise kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan kişinin talimatları doğrultusunda ziynet eşyalarını bozdurarak elde ettiği parayı gönderdiğini iddia ettiği sanığın cezalandırılmasını isteyerek şikayetçi olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığa kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp menfaat elde ettiği için 'basit dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ile 125 gün karşılığında 2 bin 500 lira para cezası verilmesine karar verdi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler korkuttuİş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler korkuttu
Hareket halindeki otomobilden atlayan Faslı genç, öldüHareket halindeki otomobilden atlayan Faslı genç, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzü asitle yakılan Berfin'den mütalaa tepkisi: Benim yerimde kızınız olsaydı

Eski sevgilisi yüzünü asitle yakmıştı! Duruşmada isyan etti

Çocuğu kurtaran polis altınla ödüllendirildi

İntihar girişiminde bulunan çocuğu kurtardı! Polise ödül

İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

Ankara'da Tahir Elçi anmasında arbede!

Tahir Elçi anmasında arbede!

Havuza düşen otomobilde boğularak hayatını kaybetti

Feci ölüm! Boğularak hayatını kaybetti

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Kasım ayında şaşırtan görüntü! Akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.