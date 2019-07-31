HABER

Kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

Kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Tokat'ta, kendisini polis olarak tanıtan ve vatandaşları dolandırdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İddiaya göre, A.T. (28) isimli şahıs, kendisini Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olarak tanıtarak, 3 kişiyi cep telefonu satma bahanesiyle 12 bin 400 lira dolandırdı.

Polis ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine yaptıkları çalışmada A.T'yi Geyraz Polis Uygulama noktasında yakaladı.

Şahsın üzerine yapılan aramada, polis yeleği, 2 metal polis arması ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahsın dolandırıcılık, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçundan arama kaydının bulunduğu öğrenildi.

Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı
Çanakkaleli Astsubay patlamada yaralandıÇanakkaleli Astsubay patlamada yaralandı
Eyüpsultan Belediyesi Temmuz’da 107 kişiye istihdam sağladıEyüpsultan Belediyesi Temmuz’da 107 kişiye istihdam sağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı polis Tokat tutuklama

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de hayvanların su kaplarını molozla doldurdular

Molozla doldurdular

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de kaza! Trafik kilit

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'Eyyam-ı bahur' başladı!

Uzmanlar uyardı! 'Eyyam-ı bahur' başladı!

Diyarbakır'da 'komşu' dehşeti!

Komşu dehşeti! 'İsmimizi verdin' deyip...

Son dakika: Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın eşine geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Büyükanıt'a geçmiş olsun telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.