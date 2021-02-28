HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendisini polis olarak tanıtıp, 210 bin TL dolandırdı

Kendisini polis olarak tanıtıp, 210 bin TL dolandırdı

28.02.2021 00:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kendisini polis olarak tanıtıp, 210 bin TL dolandırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, yaklaşık 210 bin TL değerinde altın ve para alan A.Ö., Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalandı. A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp yaklaşık 210 bin TL değerinde altın ve para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Mağdur kişinin ifadesi ve telefon kayıtlarını inceleyen polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişinin daha önceden benzer suçlardan 6 adet sabıka kaydı olan A.Ö. olduğunu belirledi.

EVİNE BASKIN YAPILDI

Yapılan araştırmanın ardından A.Ö.’nün Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki evine baskın yapıldı. Polis, A.Ö.’yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
Bir kadın cinayeti daha! Otel odasında katledildiBir kadın cinayeti daha! Otel odasında katledildi
Fetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamıFetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: Gökçeada’da kayıp teknenin yeri tespit edildi

Son Dakika: Gökçeada’da kayıp teknenin yeri tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Devriye gezen polislerin dur ikazına uymayıp at arabasını bırakıp gittiler

Devriye gezen polislerin dur ikazına uymayıp at arabasını bırakıp gittiler

Nevşehir'de kadın cinayeti! Sevgilisi tarafından otel odasında öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Otel odasında katledildi

Erdoğan ve Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde temel atma törenine katılacak

Tarih verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin online katılacak

Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.