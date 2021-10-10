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Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu

10.10.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da satırla sevgilisine yaralayan genç gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yaralı genç kız, 20 yaşındaki sevgilisinin gözaltına alındığını öğrenince, adliye önüne giderek sevgilisinin tutuklanmasını istemediğini söyledi. Kendisini öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulan genç kızı polisler sakinleştirdi.

Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu

Geçen Cuma günü Antakya ilçesinde yaşanan olayda Oğuzhan Kaplan (20) tartıştığı sevgilisi Elif D.'ye (20) satırla saldırdı.

İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı. 5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştiren Oğuzhan Kaplan gözaltına alındı. Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KENDİSİNİ ÖLDÜRME TEŞEBBÜSÜNDE BULUNAN SEVGİLİSİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan’ı bekleyen Elif D., "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek feryat etti.

Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken, Elif D. kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü.

polis2

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Hatay
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