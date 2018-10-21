HABER

Kendisini yok yazan öğretmenin başına silah dayadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2018 22:13 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’in güney banliyösünde bulunan Creteil’de bir meslek lisesi öğrencisi yoklamada kendisini “yok” yazan öğretmenine silah çekti.

Kendisini yok yazan öğretmenin başına silah dayadı!

Fransa’da yaşı 16 olduğu öğrenilen bir meslek lisesi öğrencisi, arkadaşının getirdiği havalı silahla öğretmenini sayımda kendisini yok saymaması için tehdit etti. Görüntülerin internete düşmesiyle ülke çapında yankı uyandıran olay şok etkisi yaşattı. Paris’in güneyindeki Creteil kentinde Branly meslek lisesinde gerçekleşen olayda 16 yaşındaki gencin öğretmenine silah tuttuğu ve yok yazmama komutu verdiği görülüyor.

MACRON'DAN TALİMAT

Hakkında yasal soruşturma başlatılan gencin tehdit görüntüleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da tepki gördü. Macron yaşanan olayı “kabul edilemez” olarak tabir ederken, yeni İçişleri Bakanı Christophe Castaner’den “olayların bir daha yaşanmaması adına” gerekli tüm cezai uygulamaları yapmasını istedi.

OLAYLARIN ŞAKA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öğretmenine silah doğrultan öğrencinin ve sahte silahı okula getiren öğrencinin karakola gidip ifade verdiği ve olayların sadece bir “şaka” olduğunu söylediği öğrenildi. Olayı soruşturan mahkeme videoyu çeken ve çekerken gülen öğrenci hakkında da soruşturma açıldığı bildirildi. (İHA)

PARTNERBir haftada 7 kiloyu bakın nasıl verdi!Bir haftada 7 kiloyu bakın nasıl verdi!
Belfast’ın Zor Seçimi Belfast’ın Zor Seçimi 
Paris Londra ve Berlin'den Ortak Kaşıkçı AçıklamasıParis Londra ve Berlin'den Ortak Kaşıkçı Açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa paris Creteil Meslek Lisesi öğretmen silah çekme

En Çok Okunan Haberler

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pascal Nouma gerildi! 'Sevgilim evli'

Pascal Nouma gerildi! 'Sevgilim evli'

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz

Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

Dünya ABD'de yaşanan olayı konuşuyor! Cadılar yargıca büyü yaptı...

Dünya ABD'de yaşanan olayı konuşuyor! Cadılar yargıca büyü yaptı...

Tayvan'da tren faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayvan'da tren faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt

Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt

Kalça ameliyatı yaptırmak isterken feci son

Kalça ameliyatı yaptırmak isterken feci son

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.