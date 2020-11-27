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Kene, sıcaklık arttıkça insanlara yöneliyor

27.11.2020 13:53 | Son Güncelleme:
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Kene, sıcaklık arttıkça insanlara yöneliyor

Araştırmalar, sıcaklık arttıkça kenelerin köpekler yerine insanları tercih ettiğini ortaya koydu.

Dünyada kene kaynaklı hastalıkların artmasıyla ilgili endişeler artıyor. Öncelikle siyah bacaklı keneler tarafından bulaşan potansiyel olarak zayıflatıcı bir durum olan Lyme hastalığı vakaları, son yirmi yılda ikiye katlanarak ABD’de yılda yaklaşık 30 bin vakaya ulaştı.

Kaliforniya Ünivsersitesi, kene kaynaklı çok tehlikeli bir patojenle, artan sıcaklıkların nasıl daha fazla insan enfeksiyonuna yol açabileceğini ölçmek için basit ama etkili bir laboratuvar deneyi gerçekleştirdi.

Araştırma sırasında küçük bir kutuya insan, bir başka kutuya köpek konuldu. Kutuların arasında dolaşması için de kan emen keneleri serbest bıraktı. Bu deneyle birlikte ölümcül Rocky Mountain benekli ateşi (RMSF) hastalığını taşıyan kenelerin, sıcaklık yükseldiğinde, köpeklerden insanlara yönelme olasılığının iki katından daha fazla arttığı ortaya çıktı.

Kaliforniya Üniversitesi, Davis School of Veterinary Medicine’deki çalışmayı yöneten Laura Backus, “Sıcaklık 23.3 C’ten 37.8 C’ye yükseldiğinde, hastalığı taşıyan kahverengi köpek kenelerinin insanları köpeklere tercih etme olasılıklarının 2,5 kat daha fazla olduğunu bulduk. Çalışmamız, hava ısındığında insanlarda RMSF enfeksiyonlarına karşı çok daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ

Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Derneği’nin (ASTMH) Başkanı Joel Breman ise konunun iklim değişikliğiyle ilgisini şöyle açıkladı: “Bu çalışma, iklim değişikliği ve bunun sağlık üzerindeki etkisi arasındaki artan bağlantının artan kanıtlarına katkıda bulunuyor. İklim değişikliği o kadar hızlı ilerliyor ki çok çeşitli bulaşıcı hastalıkların riskini değiştirebileceği ve yoğunlaştırabileceği birçok yola ayak uydurmak kritik önem taşıyor, böylece onları teşhis etmeye, tedavi etmeye ve önlemeye daha iyi hazırlanabiliyoruz.”

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