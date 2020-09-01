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Kenevir ekmek için mısır tarlası kiraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 19:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da kiraladığı mısır tarlasına kenevir eken şahıs jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.Olay, Dazkırı ilçesi Yüreğil köyünde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da kiraladığı mısır tarlasına kenevir eken şahıs jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Olay, Dazkırı ilçesi Yüreğil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüreğil köyünde yaşayan A.K. isimli şahsın ikamet adresinde ve icar yoluyla kiraladığı öğrenilen 3 mısır tarlasında kubar esrar elde etmek için kenevir bitkisi ektiği ihbarı aldı. Olayın ardından harekete geçen ekipler A.K.’nin evine ve mısır tarlalarına baskın yaptı. Baskında yapılan aramalarda 190 gram kubar esrar ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan A.K.’nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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