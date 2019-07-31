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Kenevir yetiştiren cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 22:53 | Son Güncelleme

Kenevir yetiştiren cezaevi firarisi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde kenevir bitkisi yetiştiren cezaevi firarisi yakalandı.

Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gülbahçe Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Bir süre önce boşaltıldığı belirlenen evde kuru kenevir bitkisi, saksılar ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Evi son 4 aydır kullandığı tespit edilen U.S.U'nun (30) saklandığı adresi belirleyen ekiplerin buraya düzenlediği operasyonda şüpheli yakalandı.

Cezaevi firarisi olduğu belirlenen U.S.U. cezaevine gönderildi.

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Cezaevi firarisi hint keneviri ruhsatsız silah

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