Kente turist çekmek için 40 gün direksiyon sallayacaklar

YUNUS HOCAOĞLU - Yaklaşık yedi bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan açık hava müzesi konumundaki Erzurum, Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü sporcularının 40 gün boyunca birçok ilde yapacağı gezi ile yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak.

Yazılı tarihi çok eskilere dayanan Erzurum, tarihi eserleri, mistik dokusu, inanç turizminde yetiştirdiği alimleri ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip.

Havası, suyu, sıra dağları, kışın beyaz yazın ise yemyeşil görüntüsüyle dikkati çeken kent, Tortum ve Uzundere gibi ilçelerinde yer alan yedi gölleri, Tortum Şelalesi, Çifte Minareli Medrese, Öşvank Kilisesi, tarihi evleri, kümbetleri ve Palandöken Dağı ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda kentin daha çok tanıtılması ve turizmde daha fazla söz sahibi olması için harekete geçen Erzurum Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü sporcuları, hazırladıkları "Adım Adım Erzurum" projesiyle Türkiye turuna çıkıyor. Sporcular, arazi araçlarıyla 40 gün boyunca 15 bin kilometre katetmeyi hedefliyor.