"Kentler, simgeleriyle soluklanır, karakterleriyle ayrıcalık kazanır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Çamdereli, "Kentsel fikir ve karakterler kentin belleğine bilinç dışı olarak kazınır. Her biri kentsel bir kimlik, kentsel bir kültür, kentsel bir hikaye beyanıdır. Kentler, simgeleriyle soluklanır, simgesel figür ve karakterleriyle ayrıcalık kazanır." dedi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve Fransa merkezli Limoges Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen "Şehrin Dili" ana temalı, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST'19) ilk günü oturumlarıyla devam etti. Edebiyat Fakültesindeki Mustafa Şekip Tunç Amfisi'nde gerçekleştirilen "İletişim ve Görsel Sanatlar" konulu oturumu, Uğur Gündüz yönetti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Çamdereli, "Kentsel İletişimde Simgesel Figür ve Karakterler" başlıklı tebliğini sundu. Çamdereli, kentsel iletişim kavramının "pazarlama, halkla ilişkiler" ve "iletişim yönetiminin kapsadığı kentsel iletişim yönetimi ile kentin iletişimi" olarak iki başlık altında incelenebileceğini söyledi.

Konuyu kentin iletişim dili ve söylemi açısından ele aldığını ifade eden Çamdereli, "Kent aslında her şeyiyle bize bir şeyler söylüyor. Daha çok simgeler üzerinden söylüyor ama hepimizin bildiği simgeler üzerinden değil, o simgelerin kurucu ve ayakta tutucu tali ögeleri de mevcut." diye konuştu. Süleymaniye'nin kuru fasulyeciler olmadan düşünülemediğini anımsatan Çamdereli, "Süleymaniye'yi de bir simge olarak düşünebiliriz. Ama çevresindekileri gözden kaçırıyoruz ya da bireysel veya toplumsal hafızanın bir kenarında duruyor. Bunları hatırlatmak amacıyla bu metni kaleme aldım." dedi. Kentsel simgecilik anlamında görülemeyen unsurların var olduğunu dile getiren Çamdereli, şunları kaydetti: "Hepimiz Ulu Cami, Çifte Minare, Kız Kulesi, Selimiye, Süleymaniye, Ayasofya bütün bunları simge olarak biliyoruz. Çalışma kapsamında yapılan derleme, kentsel iletişimin tali simge poetikasını oluşturmak için bir ön çalışma niteliğindedir. Kentsel fikir ve karakterler kentin belleğine bilinç dışı olarak kazınır. Her biri kentsel bir kimlik, kentsel bir kültür, kentsel bir hikaye beyanıdır. Kentler, simgeleriyle soluklanır, simgesel figür ve karakterleriyle ayrıcalık kazanır."