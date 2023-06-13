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Kentsel dönüşüm anlaşmazlığına dikkat çeken tepki: 35 yıllık binaya bu pankartı astılar! Gören bir daha bakıyor

13.06.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kentsel dönüşüme karşı çıkan daire sahiplerine tepki için diğer bina sakinleri ilginç bir yönteme başvurdu. 4 katlı binada, 3 daire sahibinin kentsel dönüşümü engellemesine tepki gösteren diğer bina sakinleri, "Bu binanın yıkılıp yenilenmesine engel olan içinde oturan ve 35 yıllık sağlam olduğunu iddia eden 3 daire sahibidir" yazılı pankart astı. Binanın kolon ve kirişlerinde çatlaklar olduğu görüldü. İşte detaylar...

Kentsel dönüşüm anlaşmazlığına dikkat çeken tepki: 35 yıllık binaya bu pankartı astılar! Gören bir daha bakıyor

Avacılar'daki Merkez Mahallesi'nde bulunan 35 yıllık Şengül Apartmanı'nda oturan daire sakinlerinin büyük bölümü binanın kentsel dönüşümle yenilenmesi için geçen yıl yetkili bir firmayla anlaştı. Firma binanın durumunu tespit etmek için binadan karot örneği aldı. Kısa süre sonra verilen raporda, binadaki demirlerin korozyona uğradığı ve 2008 yönetmeliğine uygun olmadığı belirtildi.

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TEPKİ İÇİN PANKART ASTILAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı rapor üzerine binanın kentsel dönüşüme girebileceğini bildirdi. Ancak, binada oturan 3 mülk sahibi bu rapora itiraz ederek, belirlenen standartta bina performans ölçümlerinin yapılmadığını savundu. İtirazda bulunan bu kişiler daha sonra İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Evlerini boşaltan bina sakinleri ise giderek artan inşaat maliyetleri karşısında zor durumda kaldı. Bunun üzerine bina sakinleri, dükkanların bulunduğu bölüme “Bu binanın yıkılıp yenilenmesine engel olan içinde oturan ve 35 yıllık sağlam olduğunu iddia eden 3 daire sahibidir" yazılı pankart astı.

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KOLONLARI VE KİRİŞLERİ ÇATLAK

Çevrede oturanlar boş binadan zaman zaman sesler duyduklarını söyledi. Kentsel dönüşüm isteyen bina sakinlerinin Avcılar Belediyesi ve CİMER'e defalarca başvurarak çözüm istedikleri ve dönüşümü engelleyen üç ev sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan binanın kolonları ve kirişlerinde çatlaklar görüldü.

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(DHA)

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Avcılar Kentsel dönüşüm pankart

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