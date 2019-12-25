HABER
  4. Kenya açıklarında kaybolan 8 balıkçı 17 gün sonra bulundu

Kenya açıklarında kaybolan 8 balıkçı 17 gün sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 19:49 | Son Güncelleme

Kenya açıklarında kaybolan 8 balıkçı 17 gün sonra bulundu

Kenya açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 8 balıkçı, 17 gün sonra canlı bulundu.

Malindi Balıkçılar Derneği Başkanı Yunnus Aboud, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Kilifi bölgesinde 8 Aralık'ta denize açıldıktan sonra teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan 8 balıkçının 17 gün sonra canlı olarak bulunduğunu söyledi.

Aboud, kaybolan balıkçılara, bölgede avlanan diğer balıkçılar tarafından ve kayboldukları noktadan yaklaşık 7 saat uzaklıkta ulaşıldığını kaydetti.

Balıkçıların balık ile ıstakoz yiyerek ve okyanus suyu içerek hayatta kaldıklarını söyleyen Aboud, kurtarılanların bölgedeki hastanede tedavi altında alındığını aktardı.

Kenya kıyılarında avlanan 8 balıkçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle teknelerinin batması sonucu 8 Aralık'ta kaybolmuştu.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
Yorum: Osman Kavala ve Ali İsmail Korkmaz içinYorum: Osman Kavala ve Ali İsmail Korkmaz için
Davutoğlu'dan 'Kanal İstanbul' AçıklamasıDavutoğlu'dan 'Kanal İstanbul' Açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı Kenya

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

Maltepe’de sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Sokağa terk edilmiş bebek bulundu!

Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İşte Karadeniz'deki yangınların bilançosu!

Zonguldak'ta iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı bir ay önce kapatılmış

Madenden acı haber! Kahreden detay ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.