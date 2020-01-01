HABER
  4. Kenya çekirge istilası nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya

Kenya çekirge istilası nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:27 | Son Güncelleme

Kenya çekirge istilası nedeniyle açlık kriziyle karşı karşıya

ABUJA/NAİROBİ (AA) - Kenya'nın kuzeyinde yaşayan halkın, Somali'de çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila etmesi nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Wajir İlçe Tarım Departmanı yetkilileri, Somali'den 45 kilometrelik mesafeden gelen çöl çekirgesi sürülerinin, Kenya'nın Kutulo bölgesindeki tarım arazilerini istila ettiğini belirtti.

Bölgede tarımla uğraşan Hassan Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekirgelerin bölgedeki tarım ürünlerine zarar verdiğini belirterek, "Yağmur sezonu iyi geçtiği için hayvanlarımıza yetecek otlaklarımız var ama çekirgeler buldukları her yeşilliği yiyor." dedi.

Ahmed, çekirgelerin bölgedeki tüm yeşil alanları istila etmesi sebebiyle hayvanları için otlak sıkıntısı yaşadıklarını anlatarak, "Bu nedenle hayvanlardan yeterince süt alamıyoruz. Otlakların olmaması bizim de geçim kaynağımızın olmayacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Somali ve Etiyopya'da yaklaşık 70 bin hektar arazinin çöl çekirgelerinin istilasından etkilendiğini açıklamıştı.

Her gün 150 kilometre katedebilen çekirge sürüleri, sadece bir kaç saat içinde bile binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yeni yıla mesai yaparak girdiSağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yeni yıla mesai yaparak girdi
Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yeni yıla mesai yaparak girdiSağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yeni yıla mesai yaparak girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açlık krizi Çekirge Kenya

En Çok Okunan Haberler

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

Malatya’da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya’da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Vali Karaloğlu'ndan Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Vali Karaloğlu'ndan Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Milli Piyango sorgula: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Son dakika! Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü? MPİ erişim sorunu devam ediyor

Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.