Kenya’da çifte patlama ve silah sesleri

Kenya’nın başkenti Nairobi’de lüks bir otelde art arda iki patlama ve ardından silah sesleri duyuldu.
Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan Westland bölgesindeki Riverside Caddesi’nde lüks bir otelde art arda iki patlama meydana geldi ve ardından silah sesleri duyuldu. Dussit adındaki otelin ofis bölümünde bulunan bir görgü tanığı, "Saldırı altındayız" ifadelerini kullandı. Bölgeye yakın bir binada çalışan başka bir görgü tanığı, "Silah sesleri duymaya başladım. Daha sonra insanların ellerini havaya kaldırmış bir şekilde kaçtıklarını gördüm. İnsanların bazıları hayatlarını korumak için yakındaki bankaya giriyordu. Ayrıca iki patlama sesi de duydum" dedi.
Polis oteldekileri kurtarırken, otel civarındaki araçlar patlamanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Polis olayın terör bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor.
Nairobi Polis Müdürü Philip Ndolo, memurların Riverside Caddesi çevresindeki bölgeyi kordona aldıklarını söyledi.
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